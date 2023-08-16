«Дети у родных, я —за рулем»: 22-летняя многодетная ростовчанка устроилась в такси из-за миллионных долгов за ипотеку

Лада Королева в свои 22 года уже многодетная мама Фото: Иван МАКЕЕВ

- Моя жизнь – треш, о котором можно снимать сериал, - начала свой рассказа Лада Королева.

К своим 22 годам ростовчанка успела стать мамой двух девочек и сына, овдоветь, купить жилье в Москве, поработать в маркет-плейсе, создать свой интернет-магазин и попробовать себя в роли курьера. Кстати, именно доставка еды сделала из девушки знаменитость.

Лада рано родила первую дочь. Чтобы содержать ребенка, 18-летняя девушка стала курьером, а заказы развозила прямо с ребенком. Однажды случайный прохожий сфотографировал ее с малышкой на руках и сумкой-холодильником за спиной. Кадр попал в сеть, а на Ладу обрушилась слава. Сначала о ней писали местные СМИ, а потом голубоглазая блондинка стала частой гостьей в студиях центральных телеканалов. Позже она переехала из Ростова в Москву.

В столице девушка успела сменить несколько профессий, родить еще двоих детей и даже купить квартиру. По словам Лады, ей очень нравится столица, но тяжелая жизненная ситуация заставила вернуться в родной город.

- Уже месяц я живу в Ростове, - говорит многодетная мама.

Какое-то время после переезда Лада работала курьером в Москве. Фото предоставлено героиней публикации.

ДВУМ ХОЗЯЙКАМ НА ОДНОЙ КУХНЕ НЕ МЕСТО

В Москве ростовчанка без дела не сидела. Какое-то время работала курьером, пыталась продавать на маркет-плейсе, открыть собственное дело. Но доход все равно оставлял желать лучшего.

Сейчас из-за финансовых трудностей Лада не может снимать квартиру, хотя и является собственницей однушки. Дело в том, что недвижимость она купила в ипотеку: взяла стройвариант, но денег на ремонт так и не нашла.

- Ипотека рассчитана на 29 лет. Платить надо по 48 тысяч рублей в месяц, - рассказала Лада корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Не сумев свести концы с концами, Лада согласилась на уговоры мамы вернуться домой. Вот только как оказалось, «двум хозяйкам на одной кухне не ужиться».

- Я переехала к друзьям. Правда дети пока не со мной. Старшая - у крестных в Москве, младшие - с бабушкой в Ростове, - говорит она.

Главная мечта Лады - сделать ремонт в своей квартире и поселиться там с детьми. Фото предоставлено героиней публикации.

«МНЕ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ СЛАБОЙ»

Кроме места жительства Лада поменяла и работу. Сейчас она – водитель такси. Свой «Хендай Акцент» молодая мама продала, чтобы расплатиться с долгами. Автомобиль приходится арендовать.

- Плачу 2 300 рублей в день. В сутки получается заработать полторы – две тысячи. В первой половине дня «отбиваю» аренду, во второй - работаю на свой карман.

По словам Лады, порой бывает тяжело. Признается, что иногда кажется - вот-вот и упадет от усталости.

- Дети - у родных, я - за рулем. Больше всего я мечтаю выплатить все долги, сделать в квартире ремонт и жить в ней со своими ребятами. И ради этого, поверьте, я сверну горы, - улыбается она.

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