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Общество21 августа 2023 6:49

Жизнь вместо цветов: в Ростове родителям предложили не дарить учителям букеты на 1 Сентября

Ростовчанам предложили отказаться от букетов на школьную линейку и перевести деньги больным детям
Анна ШИЛЯЕВА
Вместо цветов на школьную линейку родители учеников могут перевести деньги на лечение больных детей

Вместо цветов на школьную линейку родители учеников могут перевести деньги на лечение больных детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове стартовала, пожалуй, сама добрая и полезная акция. Ее организаторы предложили родителям школьников не покупать цветы классному руководителю к 1 Сентября. Вместо индивидуальных букетов можно вручить один от всего класса.

- А остальные деньги, которые каждый планировал потратить на цветы, перечислить в качестве пожертвования на лечение детей, - рассказали сотрудники благотворительного фонда «Дарина».

НЕ БРОНХИТ, А РАК

Кстати, за участие в акции каждый класс получит специальный сертификат.

- Его можно разместить на доске достижений класса. Ученикам, родителям и педагогам он будет напоминать о добром поступке, - говорят в фонде.

К слову, акция будет проходить в шестой раз подряд. По словам организаторов, впервые она стартовала в 2018 году. Тогда удалось собрать 337 тысяч рублей. А рекордным годом стал 2021-й.

Родители школьников в общей сложности перевели 871 906 рублей! Эта сумма пошла на оплату лекарств для маленькой Дианы, которая страдала от онкологии.

У нее есть две сестры-близняшки. Они растут веселыми и здоровыми девочками. Диане повезло меньше. Она заболела, когда ей исполнилось 10 месяцев.

Вначале у малышки появился насморк, кашель и высокая температура. Родители отвезли ее в больницу.

- У ребенка бронхит, - озвучил диагноз врач.

Но лечение не помогало, а через четыре месяца состояние девочки резко ухудшилось. Позже врачи озвучили еще один диагноз – «пневмония». Но он, как и предыдущий, был ошибочным.

У девочки оказался рак третьей стадии. После этого малышка успешно перенесла курсы химии, операцию по удалению опухоли и пересадку костного мозга.

До полного выздоровления оставался еще один этап – иммунотерапия, препарат для которой стоил на тот момент 4 миллиона рублей.

И деньги, которые собрали во время акции «Букет добра», пошли на этот курс.

«БУКЕТ», КОТОРЫЙ НЕ ЗАВЯНЕТ

- Благодаря нашему "букету" семилетняя Настя с лейкозом смогла вместе с мамой улететь в Екатеринбург, где прошла пересадку костного мозга, а девятилетней Платон получил специальную инвалидную коляску, - продолжают сотрудники фонда.

Организаторы акции уверены, что в этом году вместе с ростовчанами смогут помочь и другим больным детям.

- И ваш букет уже точно не завянет, - добавили организаторы акции.

КОНКРЕТНО

Если у вас есть желание принять участие в акции «Букет Добра», то вы можете узнать, как это сделать, позвонив по телефону: 8 (906) 427-11-66.

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