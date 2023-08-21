Жизнь вместо цветов: в Ростове родителям предложили не дарить учителям букеты на 1 Сентября

Вместо цветов на школьную линейку родители учеников могут перевести деньги на лечение больных детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове стартовала, пожалуй, сама добрая и полезная акция. Ее организаторы предложили родителям школьников не покупать цветы классному руководителю к 1 Сентября. Вместо индивидуальных букетов можно вручить один от всего класса.

- А остальные деньги, которые каждый планировал потратить на цветы, перечислить в качестве пожертвования на лечение детей, - рассказали сотрудники благотворительного фонда «Дарина».

НЕ БРОНХИТ, А РАК

Кстати, за участие в акции каждый класс получит специальный сертификат.

- Его можно разместить на доске достижений класса. Ученикам, родителям и педагогам он будет напоминать о добром поступке, - говорят в фонде.

К слову, акция будет проходить в шестой раз подряд. По словам организаторов, впервые она стартовала в 2018 году. Тогда удалось собрать 337 тысяч рублей. А рекордным годом стал 2021-й.

Родители школьников в общей сложности перевели 871 906 рублей! Эта сумма пошла на оплату лекарств для маленькой Дианы, которая страдала от онкологии.

У нее есть две сестры-близняшки. Они растут веселыми и здоровыми девочками. Диане повезло меньше. Она заболела, когда ей исполнилось 10 месяцев.

Вначале у малышки появился насморк, кашель и высокая температура. Родители отвезли ее в больницу.

- У ребенка бронхит, - озвучил диагноз врач.

Но лечение не помогало, а через четыре месяца состояние девочки резко ухудшилось. Позже врачи озвучили еще один диагноз – «пневмония». Но он, как и предыдущий, был ошибочным.

У девочки оказался рак третьей стадии. После этого малышка успешно перенесла курсы химии, операцию по удалению опухоли и пересадку костного мозга.

До полного выздоровления оставался еще один этап – иммунотерапия, препарат для которой стоил на тот момент 4 миллиона рублей.

И деньги, которые собрали во время акции «Букет добра», пошли на этот курс.

«БУКЕТ», КОТОРЫЙ НЕ ЗАВЯНЕТ

- Благодаря нашему "букету" семилетняя Настя с лейкозом смогла вместе с мамой улететь в Екатеринбург, где прошла пересадку костного мозга, а девятилетней Платон получил специальную инвалидную коляску, - продолжают сотрудники фонда.

Организаторы акции уверены, что в этом году вместе с ростовчанами смогут помочь и другим больным детям.

- И ваш букет уже точно не завянет, - добавили организаторы акции.

КОНКРЕТНО

Если у вас есть желание принять участие в акции «Букет Добра», то вы можете узнать, как это сделать, позвонив по телефону: 8 (906) 427-11-66.

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