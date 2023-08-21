Губернатор объяснил громкие звуки в Ростове переходом самолета на сверхзвук

Василий Голубев призвал ростовчан сохранять спокойствие. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев прокомментировал сообщения о громких звуках в Ростове и окрестностях. Сообщение об этом он опубликован на официальной странице в социальной сети.

— В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук, — сообщил Голубев.

Глава донского региона призвал жителей сохранять спокойствие.

Напомним, утром 21 августа ростовчан напугал грохот в центре города и других районах: Северном, Западном, Военведе, Александровке и даже Суворовском. По словам очевидцев, в домах затряслись окна и даже межкомнатные двери, а у машин сработали сигнализации.

Ранее Василий Голубев сообщил, что утром 20 августа Ростовскую область пытались атаковать дроны-камикадзе. Однако теракт удалось предотвратить - дроны сбили. Они упали в Каменском районе и недалеко от Новошахтинска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор: Ростовскую область пытались атаковать дронами-камикадзе

Власти сообщили о пресечении атаки дронов-камикадзе в Ростовской области. (Подробности)