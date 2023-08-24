«Откладывали на мечту с зарплаты»: ростовчанин из тюрьмы продал байкерам несуществующие мотоциклы на сотни тысяч

Заключенный колонии в Батайске умудрился обмануть четверых байкеров прямо из камеры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В колонии Ростовской области заключенный придумал, как разнообразить будни и заодно заработать. Мужчине оставалось сидеть около пяти лет из пятнадцати. По всей видимости, за это время он планировал собрать накопления, чтобы, оказавшись на свободе, ни в чем себе не отказывать.

ЗАРАБОТАЛ 113 ТЫСЯЧ ЗА ОДНУ СДЕЛКУ

Как рассказал «КП – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, сначала мужчина решил «разведать обстановку». Выложил на популярном сайте объявление о том, что продает байк за 113 тысяч рублей. Уже через пару дней появился покупатель – житель Костромской области. Через мессенджер мужчины обговорили условия сделки и даже заключили договор купли-продажи. Затем Андрей прислал фото коробки, пояснив, что это – упакованный байк.

- Ждите, через неделю будет у вас, - написал «продавец».

Никакого мотоцикла у него и в помине не было. Но Андрей считал, что сделка прошла отлично – ему на счет поступило 113 тысяч рублей. Мужчина выждал три месяца, но за это время никто из полиции с ним не связался.

Почувствовав вкус успеха, осужденный решил подыскать больше «клиентов». За месяц он выставил объявления о продаже уже трех мотоциклов. За один из них мужчина просил чуть больше ста тысяч, но покупатель начал торговаться.

- В итоге сошлись на сумме в 94 тысячи рублей, - говорит источник издания.

Байкер, судя по всему, поверил в свой талант переговорщика. Он тут же помчался в банкомат и перевел деньги незнакомцу.

КОГДА УДАЧА ОТВЕРНУЛАСЬ

Следом Андрей умудрился продать по той же схеме еще два несуществующих транспорта, получив за них сто тысяч рублей. Но удача от него отвернулась.

Когда покупатели наконец написали заявления в полицию, афериста быстро вычислили. При этом, один из обманутый пояснит, что ради новенького байка ему пришлось много трудиться и копить деньги.

- Я долго откладывал на мечту, ведь зарабатываю всего 50 тысяч, - скажет житель Костромской области оперативникам.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», - прокомментировала помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.

В пресс-службе суда города Батайска сообщили, что мужчине вынесли обвинительный приговор.

- По четырем эпизодам мошенничества ему назначено наказание в виде двух лет 10 месяцев лишения свободы, - добавила Наталья Суворова.

С учетом не отбытой части наказания окончательно определено семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, Андрею предстоит возместить ущерб обманутым байкерам.

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