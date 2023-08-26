Собирался в магазин и пропал: в Ростовской области больше недели разыскивают 19-летнего парня

Последний раз пропавшего в Ростовской области парня видели в маршрутке, ехавшей в Таганрог Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области девятый день полицейские и волонтеры разыскивают 19-летнего Кирилла Шевченко. Парень пропал в родном селе Покровское Неклиновского района. О том, как все случилось, «КП — Ростов-на-Дону» рассказала старшая сестра Кирилла Елизавета.

По словам женщины, около пяти часов вечера 17 августа Кирилл пошел гулять с друзьями. В последний раз он разговаривал с отцом по телефону — обещал сходить в магазин.

— Около восьми часов ему позвонил отец и попросил купить воды, как будет возвращаться. Тот пообещал, что зайдет в магазин. После этого на звонки он больше не отвечал. Телефон был выключен, — говорит Елизавета.

Правоохранители по геолокации обнаружили, что телефон парня последний раз работал в селе Латоново соседнего Матвеево-Курганского района. Это всего в нескольких десятках километров от Покровского. Больше телефон не появлялся в сети.

После этого очевидцы сообщали, что видели парня в маршрутке. Однако разыскать его так и не удалось.

По словам сестры, рост ее брата — 1,84 метра. У него карие глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения он был одет в светло-зеленый костюм, при нем был черный рюкзак.

Если вам известны подробности о том, где может находиться Кирилл, их можно сообщить в полицию по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

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