Прочесывали леса и искали их с вертолетом: что произошло с отцом и сыном из Ростова, которые пропали в горах Кубани

Для поиска мужчин был задействован вертолет КА-32. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае завершились поиски отца и сына из Ростова, которые пошли в поход и пропали. 11 августа они планировали прибыть в Красную Поляну, но до хутора не добрались и перестали выходить на связь. Почти четыре дня их разыскивали спасатели, а 16 августа туристы сами позвонили родным. Рассказываем, что произошло с ростовчанами и что с ними сейчас.

Напомним, 66-летний преподаватель колледжа и его 33-летний сын отправились в поход в горы. По словам их родственников, 5 августа они приехали в Майкоп, откуда отправились до Красной Поляны — через гору Большой Тхач. Мужчины решили осилить маршрут без гида, что не удивило близких. Отец и сын не раз ходили из Майкопа в Дагомыс, а глава семьи — опытный турист, отлично ориентируется на местности.

8 августа туристы позволили родственнику с чужого телефона. Объяснили, что у них не ловит связь, поэтому гаджет одолжили у человека, которого встретили в лесу. Они добрались до перевала Тхач, а 11 августа планировали добраться до Красной Поляны.

Однако после этого они перестали выходить на связь — близкие забили тревогу. 13 августа их начали искать спасатели МЧС. Подключились пешие группы и вертолет, но несколько дней поиски были тщетны. А 16 августа мужчины объявились сами.

Туристы скоро выйдут к Красной Поляне. С ними все хорошо. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

— Туристы вышли на Солонцовый хребет, а затем спустились к реке Кише. Потом через Сенную Поляну направились к перевалу Аспидный и дальше – вниз к реке Уруштен, после двинулись в сторону карниза. Сейчас туристы планируют самостоятельно спускаться в поселок Красная Поляна, — сообщили в МЧС по Ростовской области.

УДИВИЛИСЬ, ЧТО ИХ ИСКАЛИ

Ростовчане рассказали спасателям, что вчера слышали звуки вертолета и даже махали ему руками. Однако никаких сигнальных обозначений костром они не делали, так как даже не подозревали, что кто-то их может искать. При этом они знали, что выйти в поселок должны были гораздо раньше — еще 11 августа.

Узнав хорошую новость о том, что потерявшиеся нашлись и помощь им не нужна, поисковики МЧС завершили свою работу и отправились на базу. Также завершил полеты вертолет МЧС, задействованный для поиска ростовчан.

мужчины видели вертолет и даже махали ему руками. Но не догадывались, что это он их ищет. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

ДУМАЛИ, ЧТО ВСЕ ПРОЙДЕТ ГЛАДКО

Все началось с того, что 5 августа мужчины приехали на машине в Майкоп, откуда самостоятельно без гида отправились в пеший поход через гору Большой Тхач до Красной Поляны. У близких это никакого страха не вызывало, так как Геннадий — опытный турист. За плечами у него не один поход и он отлично ориентируется на местности. Отец с сыном несколько раз ходили из Майкопа в Дагомыс.

Но вышло так, что 8 августа мужчины позвонили с чужого телефона родственникам и рассказали, что с ними все хорошо. Больше они на связь не выходили и в назначенный день не пришли в пункт назначения — Красную Поляну. Тогда их начали искать. Через время того попутчика, что дал телефон позвонить, нашли спасатели и он рассказал о встрече. Задействовали они несколько пеших бригад и вертолет, который облетал все возможные места их нахождения.

Сейчас родственники ждут, когда мужчины вернутся из похода.

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