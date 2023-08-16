Потерявшиеся на Кубани в горах туристы из Ростова нашлись

Ростовчане намерены через четыре часа уже быть в хуторе Красная Поляна. Фото: МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае нашлись двое туристов, пропавших несколько дней назад. Информацию об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщила их родственница Ольга Демиденко.

Туристы смогли дозвониться родственникам и рассказать, что сейчас направляются в Красную Поляну и что им идти еще четыре часа.

— Они позвонили. Сказали, что осталось около 4 часов до Красной Поляны. Разговор был короткий, — сообщила Ольга Демиденко.

Напомним, что несколько дней назад родственники 60-летнего Геннадия Орлова и 33-летнего Ивана Демиденко забили тревогу. 5 августа отец и сын пошли в туристический поход по горам Краснодарского края. 8 августа они позвонили родственникам с телефона мужчины, которого встретили на одном из перевалов. Потом они больше не выходили на связь и в назначенный день — 11 августа — не пришли на Красную Поляну.

Мужчин искали спасатели как на земле, так и с воздуха с помощью вертолета.

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