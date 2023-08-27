Международная премия, приглашение в кино и портрет маслом: кот-блогер Федя из Ростовской области отмечает день рождения

Самому не верится: звездному коту-блогеру Феде из Ростовской области стукнуло четыре года. Фото: Жданова Наталья

Сегодня у всех ценителей усато-мурчаще прекрасного из Ростовской области и не только большой праздник — коту-блогеру Феде из Сальска исполнилось четыре года. Этот серенький плут украл сердечки сотен тысяч поклонников по всему миру — не только вечно умиляющихся женщин, но даже растопил сердца суровых мужчин из-за своего вечно удивленного лица (хозяйка Наталья Жданова именно так называет его мордочку).

Он рос с нарушениями координации, имеет проблемы со здоровьем, но это не мешает ушастику каждый день радовать людей, что ему посвящают стихи! Все, что зарабатывает блогер, он тратит на приют на 50 своих сородичей, и за это его признали одним из лучших животных в мире. Год назад мы рассказывали, чего добился этот обаятельный котофей, а теперь вспомним, какими подвигами запомнился его четвертый год.

Федя прославился на весь мир благодаря вечно удивленной мордочке. Фото: Жданова Наталья

СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ

Федя был номинирован «Оскар» в мире домашних животных — международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Борьба была очень жаркой, и каких-то пары тысяч голосов мурлыке не хватило для того, чтобы победить, но у него была такая мощная группа поддержки, что жюри присудило котофею не второе место, а специальный приз «Во благо других» за благотворительность и народную любовь.

Непросто пришлось хозяйке и всем фединым людям за два месяца голосования. Как и в любом конкурсе не обошлось без переживаний и жестких выпадов со стороны фанатов разных конкурсантов. Хозяйка даже думала снимать кандидатуру с соревнований, но ее попросили остаться, и не зря. Из 649 тысяч голосов на всех участников 209 тысяч отдали Феде.

Федину премию вручили в Калининградской области. Фото: Жданова Наталья

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОТОПЕРЕПИСЬ

А еще котомама Наталья Жданова от имени питомца провела в соцсетях международную кошачью перепись. В комментариях перезнакомились и подружились, прислав фото и клички своих усатых, подписчики из разных стран и континентов.

По результатам котопереписи хозяйка узнала, что в подписчиках у Феди есть несколько приютов для бездомных животных и решила отправить им в подарок большие календари с котом-блогером. Оплатить доставку вызвалась другая подписчица — рукодельница, которая шьет кукол. Она предположила, что у приютов нет денег на доставку и сама оплатила четыре тысячи за десять почтовых отправлений.

К Феде на страничку заходят за хорошим настроением. Фото: Жданова Наталья

РЕКЛАМА — ДЛЯ ПРИЮТА

Еще подписчики заметили, что в ленте у Феди появилось больше рекламы. Некоторые пишут, что кот уже «не торт», но большинство относятся с пониманием: все гонорары серый отправляет сородичам — в приют для кошек и собак, который содержит мама Натальи — бабушка Вера в городе Котельниково. В нем живут примерно 50 кошек и собак, такие данные показала последняя перепись хвостов: после точно пересчитать животных, которые все время в движении, хозяйка не смогла.

- Мы берем не все рекламные предложения, потому что просто не осилим их. Но обязательно на один рекламный пост приходится три поста из жизни Феди, - рассказывает Наталья. - Учитывая ситуацию, когда цены сильно выросли, а донатов стало меньше, то мы продолжим, потому что все идет на приют.

Вырученные от рекламы и помощи от подписчиков деньги Федя направляет на помощь приюту на 50 хвостов. Фото: Ломакина Вера

СКОЛЬКО ФЕДЯ ТРАТИТ НА СОРОДИЧЕЙ

По словам Натальи, если раньше котам и собакам хватало закупить еды на неделю на пять тысяч рублей, то теперь нужно минимум на семь.

- Мама закупает субпродукты — на «натуралке» котики стали лучше выглядеть. А еще средства от блох, глистов, внеплановые походы к ветеринару. Выходит от 30 тысяч без плановой стерилизации или экстренных операций, - продолжает собеседница. - Кстати, все кошки в приюте уже стерилизованы, осталось еще восемь котов.

За одного пушистика боролись всеми силами: Наталья отвезла его из Котельниково в Волгоград на операции. Обе прошли успешно, но спустя три недели котика не стало. Но женщины не опускают руки и борются за каждую усатую жизнь.

Федя стал героем мемов. Фото: Жданова Наталья

НАМЯУКАЛ НА ПОРТРЕТ И НА РОЛЬ В КИНО

На день рождения Федя получил роскошный подарок от подписчицы из Белоруссии. Художница, которая любит рисовать котов, написала масляными красками на холсте небольшой портрет донского мяуки с вечно удивленным взглядом. Получился похож, да и пушистый «заказчик», кажется, доволен.

И, конечно, подписчики по сложившейся уже традиции посвятили мурлыке стихи.

В планах у звездного котика — сняться в «полном метре» для одного из федеральных телеканалов.

- С нами связались и предложили использовать наше видео для полнометражного российского фильма про кошек, - делится Наталья. - Пока налаживаем коммуникацию, но, надеюсь, Федя намяукал себе на роль в кино.

К Феде на страничку заходят за хорошим настроением. Фото: Жданова Наталья

ТИПИЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА

А сегодня у Федора в гостях самые близкие друзья - его котонянька Красавчик, научивший его всем кошачьим премудростям. Возлюбленная Мотя, которая к нему как зима - холодна. И еще один соседский котик заглянул на огонек. Гостей по традиции нарядили в галстуки-бабочки и угостили тортом из паштета для котят, а еще повеселили ярким кошачьим туннелем из ткани и фотозоной с фединой мордочкой от подписчицы.

Участники торжества словно люди распределили между собой роли. Новый гость был тревожным и стеснительным - боялся есть и играть. Капризной моте было все невкусно и скучно. А Красавчик вел себя как самый настоящий "дядя Валера" с любого праздника. Ел за троих, порвал бы два баяна, если бы не лапки, и все ему понравилось.

Ну а мы поздравляем усатую морду и ждем новых умилительных и веселых фото и видео!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожали лапы лучшим животным в мире: кот-блогер Федя получил спецприз международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"

Кота-блогера Федю из Ростовской области наградили специальным призом за благотворительность и народную любовь (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пушист, косоглаз и содержит приют на 50 хвостов: звездный кот Федя из Ростовской области отмечает день рождения

Звезде соцсетей - коту Феде из Ростовской области - исполнилось три года (подробнее)