Пожали лапы лучшим животным в мире: Кот-блогер Федя получил спецприз международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"

Федфищики активно голосовали за своего любимца. Фото: ЖДАНОВА Наталья

Кот-блогер Федя из Ростовской области стал призером международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». За добрые дела и помощь животным из приюта пушистый житель Сальска получил специальный приз «Во благо других».

Сейчас обаятельный мурлыка находится дома. Он ждет свою котомаму, которая побывала на церемонии в Зеленоградске Калининградской области и теперь везет угощения, а также подарочный сертификат на корм.

Пока кот Федя находится в ожидании, журналисты «КП - Ростов-на-Дону» уже связались с его хозяйкой Натальей Ждановой. Женщина поделилась своими эмоциями и впечатлениями.

ЭМОЦИЙ - МОРЕ, УЧАСТНИКИ - НЕВЕРОЯТНЫЕ

Хозяйка Феди призналась, что была очень взволнована происходящим. Итоги конкурса по-настоящему вдохновили, ведь блогерскую деятельность питомца отметили, можно сказать, на мировом уровне.

Наталья болела за Торина - пса-спасателя, которому посчастливилось пожать лапу. Фото: Личный архив героя публикации

- Все было душевно, приятно, очень хорошо организовано. Изначально готовились к диплому, ко второму или третьему месту. Потому что номинанты были действительно достойные. Некоторым искренне желала победы, их поступки были просто невероятными и очень важными, - рассказала Наталья.

Котомама из Сальска оказалась полностью согласна с рейтингом победителей конкурса.

Лидером по мнению жюри в главной номинации «Лохматого Оскара» стал пес-спасатель из Башкирии - бордер-колли Торин. Второе место посмертно занял Сармат - немецкая овчарка из Сыктывкара, этот четвероногий герой погиб в зоне проведения специальной операции. К слову, в народном голосовании Сармат набрал больше всех голосов - 211 тысяч, а Федя отстал лишь на две тысячи.

Третье место разделили между двумя конкурсантами: терьером Челси из Калининграда, которая стала донором для животных, и котом Пузиком из Саратова. Этот пушистый в марте 2022 года помог своему хозяину вовремя выбраться из горящей квартиры.

- Понравились все животные. Особенно болела за Торина. Это просто удивительная собака. Он спас из-под завалов в Турции двух человек, - рассказала хозяйка кота Феди.

Котомама Феди познакомилась с другими участниками конкурса. Фото:ЖДАНОВА Наталья

ПУШИСТЫЙ БЛОГЕР ОСТАЛСЯ ДОМА

К слову, сам Федя не смог посетить церемонию награждения, но его хозяйка Наталья призналась, что так и было задумано.

- Нашего котика не брали не зря. С его диагнозами и сердечком ему бы было в этой поездке очень страшно. Церемония шла несколько часов, а еще длительная дорога и перелет. Нет, я ни разу не пожалела, что его не взяла его. Это было бы сложно, - пояснила Наталья.

Зато от имени Феди поехал его плюшевый двойник - игрушку сшила для котофея мастерица - его подписчица. Так что кукольный Федя передал привет всем подписчикам с берега Балтийского моря. А сам котофей, как уверяет его хозяйка, предлагает выпить за его победу блюдце молочка!

Все животные были достойны победы в конкурсе. Фото:ЖДАНОВА Наталья

ПРОГОЛОСОВАЛИ СОТНИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Напомним, лауреатов единственной в мире международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» наградили в субботу, 22 апреля. В конкурсе участвовали животные не только из России, но и из других стран мира.

Народное голосование в 2023 году проходило в два этапа и длилось два месяца. Номинанты в общей сложности получили 649,1 тысячи голосов. Кота Федю отметило жюри за необычайную поддержку - за него проголосовали больше 209 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области волонтер нанял автовышку и сам поднялся спасать кота, который четыре дня не мог спуститься с дерева

Усатого пытались выманить на землю валерьянкой, но пришлось вызывать тяжелую технику (подробности)