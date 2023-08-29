В Ростовской области таксист использовал другого водителя, чтобы украсть деньги с карты пассажира

Подобрав пассажиров на трассе, таксист даже не знал, что "озолотится". Фото: Евгения ГУСЕВА

Уж сколько раз твердили миру: «Никому не сообщайте данные своей банковской карты!» Но наш доверчивый человек думает, что, если сам не украдет, то и у другого рука не поднимется его обидеть. Также простодушно отдал в чужие руки вся «явки-пароли» житель Ростовской области, а через пару месяцев, когда ему на карту пришла внушительная сумма, обнаружил, что ее кто-то обчистил.

ДОВЕРИЛ КАРТУ НЕЗНАКОМЦУ

Все произошло в селе Ростовской области еще два года назад в начале апреля. Как рассказал "КП - Ростов-на-Дону" собственный источник, на тот момент 31-летний Михаил (все имена изменены — прим. ред.), работавший таксистом, поехал на вызов. Нужно было забрать с трассы и отвезти в поселок двух молодых людей и девушку, которые доехали до перекрестка то ли на автобусе, то ли на попутке. Наличных у троицы не оказалось, а у платившего за поездку Сергея был с собой только кнопочный телефон - зайти в приложение банка и перевести деньги он не мог.

Тогда Сергей назвал таксисту данные своей карты, чтобы тот со своего телефона зашел в приложение под именем пассажира. Таким образом водитель сам себе перевел 200 рублей за поездку с чужого счета. Добравшись до места назначения, люди распрощались и больше друг друга не видели. Правда таксист данные чужой карты с телефона так и не удалил.

Снять деньги с карты не получалось, и тогда мужчина придумал другую схему. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ЗАРПЛАТА ПРИШЛА!»

Спустя пару месяцев Михаил зашел в онлайн-банк и был приятно удивлен: на счете его доверчивого пассажира было уже 150 тысяч рублей. Сразу перевести деньги на свой счет таксист не мог - его бы сразу вычислили. Чтобы срыть преступление, он придумал хитрую схему.

Михаил приехал в Калмыкию и встретился со знакомым Игорем. Рассказал легенду: мол, его карточка заблокировалась: онлайн-приложение работает, а вот снять наличные не получается.

- Давай я тебе деньги с телефона на карточку переведу, ты мне их снимешь. За это получишь 20 тысяч, - предложил ушлый таксист знакомому.

КВЕСТ: СНЯТЬ ДЕНЬГИ НОЧЬЮ В ЭЛИСТЕ

Так и сделали. Счет владельца карты Сергея быстро обнулился, а деньги появились у Игоря. Игорь вставил карту в банкомат - аппарат «съел» пластик, но отказался выдавать деньги. Мужчины стали искать, где можно снять деньги по паспорту, но такие конторы в десять вечера в Элисте были уже закрыты.

Выпускать из виду Игоря со 150 тысячами рублей на карте Михаил никак не мог. Нужно было срочно что-то придумать. И тогда таксиста осенило: позвать на помощь своего же коллегу. Вызвали за 200 рублей такси, а водителя попросили снять деньги. Мужчина согласился и получил крупный перевод, снял наличку в банкомате и за свои услуги получил 200 рублей.

Чтобы получить "наличку", таксист решил использовать своего коллегу, а заплатил за его услуги всего 200 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

НЕ СМОГ РАСПЛАТИТЬСЯ В МАГАЗИНЕ

Через какое-то время владелец карты и 150 тысяч Сергей пошел в магазин за покупками. На кассе мужчина очень удивился, что ему не хватает средств расплатиться. На счету было пусто. Тогда мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. И сначала правоохранители вышли на Игоря, а потом и на Михаила.

- Суд назначил наказание таксисту — год лишения свободы условно, а его сообщнику — десять месяцев в колонии общего режима, поскольку он уже находился под стражей по другому делу, - прокомментировал прокурор Ремонтненской районной прокуратуры Сергей Смородинов.

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