Как исследования качества воздуха могут повлиять на жизнь Ростова, рассказала эколог

Самое большое влияние на загрязнение воздуха оказывает не рост числа автомобилей, а то, когда машины стоят в пробках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологи проведут замеры и выяснят уровень загрязнения от транспорта в Ростове и Новочеркасске. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды. Всего же собираются замерить уровень загрязнения почти на 550 участках ростовских дорог с высокой интенсивностью движения. А вот обработку данных доверят искусственному интеллекту.

О том, почему для мониторинга из списка донских городов выбрали Ростов и Новочеркасск, и почему исследования проводятся именно сейчас, «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» рассказала ростовский эколог Ирина Черкашина.

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По предварительным данным ВНИИООС, 90% выбросов в Ростове приходится на автомобильный транспорт.

- Загрязнение от автотранспорта было максимальным и в 80-е годы, - говорит собеседница. - Об этом свидетельствуют и данные донских исследователей. Вообще, такой мониторинг нужно совершать регулярно, потому что воздух – самая активно меняющаяся среда. И результаты исследований прошлого года могут сильно отличаться от настоящих.

По словам специалиста, при регулярных исследованиях можно уловить, если имеются залповые выбросы или, например, загрязнения от аварий.

- Хотя, повторяю, больше всего воздух загрязняет автотранспорт. Собственно, поэтому институт и может проводить такие исследования, – выдвинула предположение Ирина Федоровна. - Между прочим, самое большое влияние на загрязнение воздуха оказывает не рост числа автомобилей, а то, когда машины стоят в пробках, то есть двигатель работает, а транспорт не движется.

Из-за этого раньше считалось, что самый большой урон окружающей среде наносят троллейбусы. Они работают на электричестве и не совершают выбросов, но раньше они перемещались медленно. Из-за этого за ним скапливались автомобили, которые ехали медленно и, соответственно, загрязняли воздух своими выхлопами. Теперь троллейбусы ездят быстро, зато обычным явлением в городах стали пробки.

И ВОЗДУХ СТАНЕТ ЧИЩЕ

Когда ученые получат данные, они создадут комплексный план. В нем опишут факторы загрязнения воздуха и назовут предприятия, которые должны снизить выбросы. А еще укажут пути по улучшению ситуации.

– Думаю, поступят рекомендации по перераспределению транспортных потоков в городе, – прокомментировала ростовский эколог. - В центре Ростова транспорт большей частью идет по улицам Красноармейской и Большой Садовой. На Западном – на проспектах Стачки и Коммунистическом. Конечно, машины там скапливаются. Безусловно, такая ситуация сложилась не просто так, она в том числе обусловлена холмистым рельефом нашей местности с бесконечными балками. Но искать возможности разгрузки основных артерий нужно.

Специалист не исключает, что закупка трамваев и новых электрических автобусов в Ростове снизит количество выбросов в воздух от автотранспорта только в том случае, если этот общественный транспорт будет ходить регулярно и в должном количестве. И он не должен конкурировать с личными автомобилями. В пример эколог привела ситуацию на улице Горького. Там по трамвайным путям полным потоком идет автотранспорт, а трамвай дождаться невозможно.

НОВОЧЕРКАССК, ГУКОВО, ЗВЕРЕВО

И, если Ростов — город миллионник, и проблема с транспортными артериями здесь налицо, то почему в исследованиях будет участвовать Новочеркасск?

- В этом городе всегда фиксировалось высокое загрязнение воздуха, - говорит Ирина Черкашина. - В свое время Новочеркасск даже отказался от гидрометеорологических пунктов, потому что они все время показывали повышенное содержание вредных веществ. Это связано с предприятиями, которые там находятся.

По крайней мере, так было раньше. Возможно, в этот раз в список исследуемых городов Новочеркасск попал, что называется, по старой памяти. По крайней мере, я давно не слышала, чтобы проводили такие исследования населенных пунктов. Кстати, раньше в список самых загрязненных городов области входили еще Гуково и Зверево. Но там ситуация усугублялась из-за угольной пыли.

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