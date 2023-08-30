На место прибыли полицейские и медики. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове 30 августа оцепили пятиэтажный дом на переулке Беломорском в Чкаловском микрорайоне. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы. На месте работают правоохранительные органы. Собрали всю информацию о том, что произошло.

По словам жильцов многоэтажки, в ночь на 30 августа во дворе дома стрелял мужчина. Люди слышали как минимум два выстрела.

— Вчера на участке за домом стреляли из ружья. После этого кто-то позвонил на 112, приехала полиция, — рассказал один из очевидцев.

Позже в донском главке МВД сообщили, что полиция действительно получала такую жалобу.

Людей эвакуировали около 12 часов 30 августа. Фото: Дмитрий Кутепов

— В полицию поступило сообщение о том, что сегодня ночью во дворе жилого дома в Первомайском районе города Ростова-на-Дону неизвестный произвел выстрелы по припаркованным автомобилям, — прокомментировали в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Подозреваемый задержан — у него изъяли оружие, предположительно, травматическое. Его направили на экспертизу.

Тем временем жители дома говорят, что сразу после выстрелов эвакуация не проводилась. Людей вывели из здания около 12 часов. Полицейские обследуют дом. Поблизости дежурит скорая помощь.

Правоохранительные органы обследовали дом. Фото: Дмитрий Кутепов

Судя по всему, сегодняшняя проверка связана с инцидентом, произошедшим накануне. Однако официально полиция пока не комментирует причины.

Очевидцы говорят, что видели, как полицейские задержали подозреваемого — по их словам, жителя одной из квартир. Мужчина ни с кем из соседей не общался, но и подозрений у окружающих ранее не вызывал.

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Дмитрий Кутепов

— Соседи говорят, что он живет в квартире не так давно. Не знаю этого наверняка. Могу сказать точно, что сегодня этого мужчину я видел впервые — когда его выводили из дома.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» с места эвакуации сообщил, что машины экстренных служб уехали. Остались лишь несколько полицейских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правоохранители оцепили дом на Чкаловском в Ростове-на-Дону

В Ростове из жилого здания на Беломорском эвакуировали людей. (Подробности)

В Ростове задержали мужчину, открывшего стрельбу по автомобилям

Полицейские в Ростове задержали мужчину, стрелявшего по автомобилям из травмата. (Подробности)