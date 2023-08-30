Стратегия и героизм народа: Как 80 лет назад Ростовскую область освободили от фашистской оккупации

Миус-фронт считался непреступным. Но наши солдаты сделали невозможное. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

80 лет назад - 30 августа 1943 года - Ростовская область была освобождена от немецко-фашистской оккупации. О героизме народа и неизвестных страницах истории поговорили в эфире радио «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» на 89,8 FM.

Гостями студии стали руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков, а также научный сотрудник института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН Владимир Афанасенко.

ТАГАНРОГ - ГОРОД ТРЕТЬЕГО САЛЮТА

30 августа еще шли контратаки немецкой 6-ой армии на Саур-Могиле, но судьба Миус-фронтауже была решена, был освобожден Таганрог.

- Таганрог - это город третьего салюта. Первый был 5 августа — в честь освобождения Орла и Белгорода, второй – 23 августа в Харькове. И третий — в честь освобождения Таганрога и прорыва Миус-фронта, – прокомментировал Владимир Афанасенко. - Дальше область была освобождена в течение трех суток: ко 2 сентября наши войска вышли на границу Донецкой и Запорожской областей. Далее - сделали бросок на Мариуполь, и фронт покатился на запад.

По словам специалиста, это была шестая попытка прорыва Миус-фронта, который возник в октябре 1941 года и просуществовал 445 суток. Каждый день боев «съедал» до трех тысяч наших солдат. С инженерной точки зрения европейских специалистов Миус-фронт считался непреступным. Немцы считали, что ни за что не могут потерять этот рубеж и люто защищали его.

- Было шесть кровавых попыток наших солдат прорвать оборону фашистов, поэтому в августе мы по сути совершили невозможное, – добавил Андрей Кудряков. - С одной стороны, военно-техническая мысль, с другой — дух, сила мотивации нашего солдата, его патриотизма, который смог прорвать Миус-фронт и освободить Ростовскую область.

Всего же у оккупантов было три рубежа обороны. А с высшей точки Миус-фронта – высоты Саур-могилы – в хорошую погоду видно было Азовское море. И вот в таких условиях, без всякого прикрытия, и сражались советские солдаты.

У НИХ НЕ БЫЛО ПУТИ НАЗАД

Как рассказал собеседник, чтобы все-таки одержать победу, командование Южного фронта пошло на огромнейший риск: стянуло на 20 километров участка боев всю артиллерию, оголив другие участки фронта. Однако задумка удалась: солдатам удалось на 8-12 километрах «прожечь» участок фронта. В него-то и вошли участники танкового прорыва. Но это оказалось лишь началом.

- Наша красная армия столкнулась с угрозой окружения, и эта была самая драматическая часть сражения – 23-24 августа, - продолжает он. - К этому времени немцы подтянули с Крыма танковые резервы. А наша пехота смогла остановить контратаку немцев. В бой был введен казачий гвардейский корпус. Он пошел по тылам, расширяя прорыв и изменяя направление удара. Корпус шел освобождать родной Таганрог.

- Можно сказать, что казаки сыграли самую решающую роль в прорыве, – добавил Андрей Кудряков. - И это были люди родом с донской земли, Кубани и Ставрополья. Это была их земля. Мы общались с участниками тех событий. Помню, как они говорили, что у них ни при каких обстоятельствах не было пути назад.

ФАШИСТАМ ПРОТИВОСТОЯЛИ И ДЕТИ

Эксперты считают, что о боях на территории Ростовской области и прорыве Миус-фронта все время говорили мало по ряду причин. Во-первых, потому, что здесь были невероятные жертвы: они составили 839 тысяч человек. И даже это неполные данные. Но и с ними выходит, что на 104 километра фронта приходится по 7-8 погибших. Это была кровоточащая рана для всех тех, кого коснулись бои. А люди хотели жить дальше и радоваться жизни.

Во-вторых, командующим Южным фронтом в 1941 и 1943 годах был будущий маршал Победы Родион Малиновский, и его решения в те периоды не всегда были удачными. Об этом, конечно, старались молчать.

– Однако на нашей земле проявилась и тактическая, и стратегическая мудрость нашего командования, – прокомментировал Андрей Кудряков. - К 1943 году оно, наконец, научилось хорошо воевать, разбираться в тактике, маневрировать, обеспечивать связь, разведку, координировать действия артиллерии, авиации и кавалерии. Все это проявилось в августовских боях. Это выдающиеся стратегические решения, которые повлекли за собой очень быстрое освобождение районов Донбасса. И это было нужно нашей стране: металлургические заводы Мариуполя, угольные шахты. Поэтому за них и шло такое принципиальное сражение. Гитлер и Сталин понимали, что захват промышленных районов Донбасса решит исход всей войны.

К слову, Ростовская область была оккупирована не вся. Здесь было огромное партизанское подпольное движение, и немцы не чувствовали себя хозяевами нигде, даже в оккупированных территориях. Вместе со взрослыми фашистам противостояли и дети. Но сегодня до сих пор о многих из героев тех дней почти ничего неизвестно.

– Для мня неизвестные герои все те, кого мы находим на полях сражений. Надеемся, донские школы будут носить имена героев той войны, а дети будут их знать, – подытожил руководитель поискового объединения Андрей Кудряков.

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