«Продавай машину, портал открыт!»: Как жительница Ростова под видом монахини обманывала женщин со всей страны

Гадалка уверяла, что спасет женщин от порчи. Фото: Олег ЗОЛОТО

40-летняя Мира (все имена изменены — прим. ред.) пару лет как переехала в село под Ростовом, без мужа, но с сыном-первоклашкой. Она решила воспользоваться своим даром убеждения и попробовать себя в роли гадалки. Подошла к вопросу современно: наняла специалиста, разработавшего пару сайтов для отчаявшихся со всей страны. Неизвестно, сколько людей успело пополнить ее виртуальный кошелек, но до суда дошли два случая.

ОТ ЖЕЛАНИЯ ГУЛЯТЬ НУЖНО ЛЕЧИТЬ

В 2021 году Виолетта из Барнаула переживала, что муж к ней охладел. В поисковике попалась страница Миры. Ведунья представлялась именем Таисия. Сначала «специалист» провела диагностику за тысячу рублей. Напугала: от желания гулять мужа действительно нужно лечить. За услугу запросила 20 тысяч: «Все пойдет на покупку свечей!».

- Меня удивило, что, переводя деньги на банковскую карточку, я увидела совершенно другие инициалы, - вспоминает Виолетта.

Мошенница связывалась с «клиентками» по телефону и через мессенджеры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На резонный вопрос Таисия ответила, что она — монахиня и живет в монастыре.

- Говорила, что карточка есть только у их настоятельницы — якобы ее данные она мне отправила. На том я и успокоилась.

ВЫКУПИТЬ СЕМЬЮ У СМЕРТИ

Все указания сибирячка послушно выполняла, пока в квартире не раздался звонок от Таисии.

- Я тут прикинула расклад Таро. И на тебе, и на муже, и на вашем браке — проклятье. Надо с этим срочно что-то делать! Иначе в один день муж просто с работы не вернется. И ребенок тоже...

Слова звучали так загадочно и зловеще, что Виолетта ей слепо поверила. Через три дня «монахиня» предложила «решение».

- Позвонила и говорит: «Я проверила — на вас порча на смерть наведена, на всю семью. И тут поможет только обряд «999». Столько тысяч рублей необходимо, чтобы откупить вас у смерти». Деньги нужно зарыть в могиле на кладбище.

Лжемонахиня уверяла, что увидела будущее с помощью карт таро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МАГИЯ НЕ СРАБОТАЛА»

Не на шутку испугавшись, Виолетта оформила сначала кредит на 300 тысяч рублей в мобильном приложении банка и перевела их гадалке-монахине. На полученные деньги та якобы приобрела инвентарь, усердно молилась и рассыпала рис для обрядов. А потом сказала, что магия не действует, потому что не вся сумма заплачена. Тогда женщина опять обратилась за займами — сначала на 400 тысяч, потом на 333 тысячи рублей. Но и это не помогло.

- Обряд не работает, - жаловалась Таисия. - Буду проводить жертвоприношение. Переведи на овцу, надо купить.

Наивным клиенткам женщина предлагала дорогостоящие «обряды». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Услышав, что денег больше нет, Таисия перешла на крик: «Продавай машину! Портал открыт! Если обряд не завершить, пострадает вся семья!»

Только тогда сибирячка будто очнулась. Она потребовала вернуть деньги по-хорошему, иначе обратится в полицию, но гадалка ее не боялась. Все время их общения она просила жертву удалять историю переписки и никому об этом не рассказывать. Но Виолетта заявление все же написала.

ХОТЕЛА ДЕТЯМ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО

Новая клиентка у гадалки-монахини нашлась быстро. В деревушке под Якутском овдовевшая мама троих детей всерьез обеспокоилась будущим своих чад. На другом сайте вышла на ту же Миру, но уже под именем Валентины Николаевны.

Ясновидящая провела «диагностику», и на снимке с детьми своими чакрами, третьим глазом и, возможно, чем-то еще разглядела невидимый гроб.

- Тебя прокляла неизвестная женщина, - вынесла свой вердикт. - И всей твоей семье грозит беда.

Чтобы избавиться от смертельной напасти, предложила провести обряд, и, войдя в непростое материальное положение многодетной матери, сказала, что свечи и другие расходники купит сама, а та пусть переведет ей хотя бы половину — восемь тысяч. Правда обряд снова не сработал, понадобилась вторая часть суммы.

Якобы войдя в тяжелое положение женщины, гадалка пообещала самостоятельно купить расходники для обряда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к вечеру во время обряда Валентине Николаевне «явилось страшное». Для пущей убедительности она передала трубку «матушке Евдокии» (как выяснилось, своей подруге) - якобы настоятельнице монастыря, в котором несет службу.

- Грозит тебе и детям страшная беда, пришлю СМС с молитвой — читай!

А на следующий день напугала пуще:

- Всю ночь работала на кладбище. Так вот: открыт портал, и нечистые души управляют душами твоей семьи!

ЗАПУГИВАЛИ ВМЕСТЕ С «МАТУШКОЙ»

Спасти ситуацию мог только обряд с оригинальным названием «666» и такой же стоимостью в тысячах рублей. Женщина обомлела: такую сумму она не соберет. Но монахиня снова приплела открытый портал…

Нервы мамы сдали. Она взяла кредит и заняла денег у родных. «Наскребла» 572 тысячи рублей. Но вы уже догадываетесь? Обряд снова не сработал. Поняв, что ее обманули, женщина тоже обратилась в полицию. Два года полиции понадобилось, чтобы найти разработчицу сайтов, а через нее выйти на заказчицу. От суда было не отвертеться. В прокуратуре завели уголовное дело за мошенничество. Мира-Таисия раскаялась, признала вину и отдала деньги пострадавшим. Откуда деньги? Где заработала за два года? История умалчивает. Может, были и другие жертвы, только у них обряд «сработал», и в полицию они не пришли?

В конце концов обе жертвы обратились в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так или иначе такое поведение принесло плоды: судья дал мошеннице условное наказание. Вот только прокурор дело так не оставил и все же добился для гадалки срока. Будет время научиться зарабатывать честным трудом, а не липовыми предсказаниями.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенниичество в сфере предпринимательской деятельности» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», - прокомментировали в прокуратуре Мясниковского района. - Подсудимая вину признала, раскаялась и полностью возместила потерпевшим ущерб. Суд первой инстанции назначил условное наказание. Но после апелляции условный срок заменили на реальный — 4 года колонии.

ПОЧЕМУ УСЛОВНЫЙ СРОК?

Ваган Бегларян, юрист Адвокатской палаты Ростовской области:

- Чаще всего лже-гадалок, экстрасенсов наказывают именно аз мошенничество. Подсудимым нужно доказать, что они не получили оговоренную услугу за заплаченные деньги. А вот избежать реального срока в самом деле можно. Здесь дама добровольно возместила материальный ущерб. В суде это часто всего рассматривается как основание для смягчения наказания. Возместив все, можно получить условный срок. Кстати, сейчас другие пострадавшие – если они были – могут также подать свои иски, пока решение суда не вступило в законную силу, их могут включить в текущее рассмотрение и также предусмотреть компенсацию или ужесточение наказания.

ЖЕРТВЫ ПЛАТЯТ ЗА СЧАСТЬЕ

Елена Гирявая, действующий член и преподаватель Профессиональной Психотерапевтической Лиги:

- Как правило, мошенники и аферисты давят на спонтанность: чтобы человек не успел прийти в себя и быстро сделал ошибку. Они тонко подбирают ключики: «я вас понимаю», «вам это нужно». Обязательно обещают: «заплати — и будет счастье». А жертва думает, что человек знает, что говорит, поэтому его нужно слушать. Поэтому помните - если вас торопят, то хотят сбить с толку. Если не дают возможности подумать, а вынуждают делать, что вам говорят, - вами манипулируют.

Важно помнить: если посторонние люди обещают вам легко достичь результата, это должно насторожить. Включите критическое мышление и задайте себе эти три вопроса. Первый - «Кто на самом деле этот человек?». Например, если женщина представилась ясновидящей, то как вы ее проверите? У нее есть сертификаты, лицензии? Следующий вопрос: «Могу ли я ему доверять?» Помните, доверие это не симпатия, оно не возникает мгновенно.

И третий вопрос: «Как долго я его знаю?». Задумайтесь: почему ваши родные и близкие, которые годами вас знают, почему-то не бросаются на помощь, а этот человек - готов. Вряд ли он — альтруист.

К сожалению, целевая аудитория мошенников - люди с некритичным, инфантильным мышлением. И, если в вашем окружении есть легковерные родственники, пожалуйста, предупредите их о таких способах мошенничества и держите на контроле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетный отец под видом гадалки выманивал деньги у тех, кто несчастлив в личной жизни

Ростовские полицейские разоблачили «гадалку Нинель» после жалобы разочарованной клиентки. (Подробности)

Выдававшая себя за "бабу Нину" ясновидящая хитростью выманила у ростовской семьи больше миллиона рублей

Слесарю и санитарке пришлось объявить себя банкротами, чтобы избавиться от долгов. (Подробности)