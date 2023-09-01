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Общество1 сентября 2023 3:00

«Продавай машину, портал открыт!»: Как жительница Ростова под видом монахини обманывала женщин со всей страны

Гадалка из Ростова обманула женщин более чем на миллион, продавая обряды от порчи
Татьяна ТИХОНОВА
Гадалка уверяла, что спасет женщин от порчи.

Гадалка уверяла, что спасет женщин от порчи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

40-летняя Мира (все имена изменены — прим. ред.) пару лет как переехала в село под Ростовом, без мужа, но с сыном-первоклашкой. Она решила воспользоваться своим даром убеждения и попробовать себя в роли гадалки. Подошла к вопросу современно: наняла специалиста, разработавшего пару сайтов для отчаявшихся со всей страны. Неизвестно, сколько людей успело пополнить ее виртуальный кошелек, но до суда дошли два случая.

ОТ ЖЕЛАНИЯ ГУЛЯТЬ НУЖНО ЛЕЧИТЬ

В 2021 году Виолетта из Барнаула переживала, что муж к ней охладел. В поисковике попалась страница Миры. Ведунья представлялась именем Таисия. Сначала «специалист» провела диагностику за тысячу рублей. Напугала: от желания гулять мужа действительно нужно лечить. За услугу запросила 20 тысяч: «Все пойдет на покупку свечей!».

- Меня удивило, что, переводя деньги на банковскую карточку, я увидела совершенно другие инициалы, - вспоминает Виолетта.

Мошенница связывалась с «клиентками» по телефону и через мессенджеры.

Мошенница связывалась с «клиентками» по телефону и через мессенджеры.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На резонный вопрос Таисия ответила, что она — монахиня и живет в монастыре.

- Говорила, что карточка есть только у их настоятельницы — якобы ее данные она мне отправила. На том я и успокоилась.

ВЫКУПИТЬ СЕМЬЮ У СМЕРТИ

Все указания сибирячка послушно выполняла, пока в квартире не раздался звонок от Таисии.

- Я тут прикинула расклад Таро. И на тебе, и на муже, и на вашем браке — проклятье. Надо с этим срочно что-то делать! Иначе в один день муж просто с работы не вернется. И ребенок тоже...

Слова звучали так загадочно и зловеще, что Виолетта ей слепо поверила. Через три дня «монахиня» предложила «решение».

- Позвонила и говорит: «Я проверила — на вас порча на смерть наведена, на всю семью. И тут поможет только обряд «999». Столько тысяч рублей необходимо, чтобы откупить вас у смерти». Деньги нужно зарыть в могиле на кладбище.

Лжемонахиня уверяла, что увидела будущее с помощью карт таро.

Лжемонахиня уверяла, что увидела будущее с помощью карт таро.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МАГИЯ НЕ СРАБОТАЛА»

Не на шутку испугавшись, Виолетта оформила сначала кредит на 300 тысяч рублей в мобильном приложении банка и перевела их гадалке-монахине. На полученные деньги та якобы приобрела инвентарь, усердно молилась и рассыпала рис для обрядов. А потом сказала, что магия не действует, потому что не вся сумма заплачена. Тогда женщина опять обратилась за займами — сначала на 400 тысяч, потом на 333 тысячи рублей. Но и это не помогло.

- Обряд не работает, - жаловалась Таисия. - Буду проводить жертвоприношение. Переведи на овцу, надо купить.

Наивным клиенткам женщина предлагала дорогостоящие «обряды».

Наивным клиенткам женщина предлагала дорогостоящие «обряды».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Услышав, что денег больше нет, Таисия перешла на крик: «Продавай машину! Портал открыт! Если обряд не завершить, пострадает вся семья!»

Только тогда сибирячка будто очнулась. Она потребовала вернуть деньги по-хорошему, иначе обратится в полицию, но гадалка ее не боялась. Все время их общения она просила жертву удалять историю переписки и никому об этом не рассказывать. Но Виолетта заявление все же написала.

ХОТЕЛА ДЕТЯМ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО

Новая клиентка у гадалки-монахини нашлась быстро. В деревушке под Якутском овдовевшая мама троих детей всерьез обеспокоилась будущим своих чад. На другом сайте вышла на ту же Миру, но уже под именем Валентины Николаевны.

Ясновидящая провела «диагностику», и на снимке с детьми своими чакрами, третьим глазом и, возможно, чем-то еще разглядела невидимый гроб.

- Тебя прокляла неизвестная женщина, - вынесла свой вердикт. - И всей твоей семье грозит беда.

Чтобы избавиться от смертельной напасти, предложила провести обряд, и, войдя в непростое материальное положение многодетной матери, сказала, что свечи и другие расходники купит сама, а та пусть переведет ей хотя бы половину — восемь тысяч. Правда обряд снова не сработал, понадобилась вторая часть суммы.

Якобы войдя в тяжелое положение женщины, гадалка пообещала самостоятельно купить расходники для обряда.

Якобы войдя в тяжелое положение женщины, гадалка пообещала самостоятельно купить расходники для обряда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к вечеру во время обряда Валентине Николаевне «явилось страшное». Для пущей убедительности она передала трубку «матушке Евдокии» (как выяснилось, своей подруге) - якобы настоятельнице монастыря, в котором несет службу.

- Грозит тебе и детям страшная беда, пришлю СМС с молитвой — читай!

А на следующий день напугала пуще:

- Всю ночь работала на кладбище. Так вот: открыт портал, и нечистые души управляют душами твоей семьи!

ЗАПУГИВАЛИ ВМЕСТЕ С «МАТУШКОЙ»

Спасти ситуацию мог только обряд с оригинальным названием «666» и такой же стоимостью в тысячах рублей. Женщина обомлела: такую сумму она не соберет. Но монахиня снова приплела открытый портал…

Нервы мамы сдали. Она взяла кредит и заняла денег у родных. «Наскребла» 572 тысячи рублей. Но вы уже догадываетесь? Обряд снова не сработал. Поняв, что ее обманули, женщина тоже обратилась в полицию. Два года полиции понадобилось, чтобы найти разработчицу сайтов, а через нее выйти на заказчицу. От суда было не отвертеться. В прокуратуре завели уголовное дело за мошенничество. Мира-Таисия раскаялась, признала вину и отдала деньги пострадавшим. Откуда деньги? Где заработала за два года? История умалчивает. Может, были и другие жертвы, только у них обряд «сработал», и в полицию они не пришли?

В конце концов обе жертвы обратились в полицию.

В конце концов обе жертвы обратились в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так или иначе такое поведение принесло плоды: судья дал мошеннице условное наказание. Вот только прокурор дело так не оставил и все же добился для гадалки срока. Будет время научиться зарабатывать честным трудом, а не липовыми предсказаниями.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенниичество в сфере предпринимательской деятельности» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», - прокомментировали в прокуратуре Мясниковского района. - Подсудимая вину признала, раскаялась и полностью возместила потерпевшим ущерб. Суд первой инстанции назначил условное наказание. Но после апелляции условный срок заменили на реальный — 4 года колонии.

ПОЧЕМУ УСЛОВНЫЙ СРОК?

Ваган Бегларян, юрист Адвокатской палаты Ростовской области:

- Чаще всего лже-гадалок, экстрасенсов наказывают именно аз мошенничество. Подсудимым нужно доказать, что они не получили оговоренную услугу за заплаченные деньги. А вот избежать реального срока в самом деле можно. Здесь дама добровольно возместила материальный ущерб. В суде это часто всего рассматривается как основание для смягчения наказания. Возместив все, можно получить условный срок. Кстати, сейчас другие пострадавшие – если они были – могут также подать свои иски, пока решение суда не вступило в законную силу, их могут включить в текущее рассмотрение и также предусмотреть компенсацию или ужесточение наказания.

ЖЕРТВЫ ПЛАТЯТ ЗА СЧАСТЬЕ

Елена Гирявая, действующий член и преподаватель Профессиональной Психотерапевтической Лиги:

- Как правило, мошенники и аферисты давят на спонтанность: чтобы человек не успел прийти в себя и быстро сделал ошибку. Они тонко подбирают ключики: «я вас понимаю», «вам это нужно». Обязательно обещают: «заплати — и будет счастье». А жертва думает, что человек знает, что говорит, поэтому его нужно слушать. Поэтому помните - если вас торопят, то хотят сбить с толку. Если не дают возможности подумать, а вынуждают делать, что вам говорят, - вами манипулируют.

Важно помнить: если посторонние люди обещают вам легко достичь результата, это должно насторожить. Включите критическое мышление и задайте себе эти три вопроса. Первый - «Кто на самом деле этот человек?». Например, если женщина представилась ясновидящей, то как вы ее проверите? У нее есть сертификаты, лицензии? Следующий вопрос: «Могу ли я ему доверять?» Помните, доверие это не симпатия, оно не возникает мгновенно.

И третий вопрос: «Как долго я его знаю?». Задумайтесь: почему ваши родные и близкие, которые годами вас знают, почему-то не бросаются на помощь, а этот человек - готов. Вряд ли он — альтруист.

К сожалению, целевая аудитория мошенников - люди с некритичным, инфантильным мышлением. И, если в вашем окружении есть легковерные родственники, пожалуйста, предупредите их о таких способах мошенничества и держите на контроле.

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