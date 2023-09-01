Автомобиль столкнулся с кирпичным забором. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Батайске Ростовской области в ДТП с каршеринговым автомобилем погибли три молодых человека: парень и две девушки. Авария случилась около половины первого ночи 1 сентября на улице Грузинской. Рассказываем, что известно об аварии на данным момент.

За рулем иномарки Volkswagen Polo был 18-летний молодой человек. Он получил водительское удостоверение за полгода до трагедии, в декабре. Уже в апреле его впервые лишили прав — за управление машины без регистрационных знаков. Тогда парню запретили садить за руль авто на три месяца.

От удара водитель и пассажиры вылетели из автомобиля. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В августе водитель вновь сдал теоретический экзамен и вернул удостоверение. Накануне 1 сентября он арендовал каршеринговый автомобиль С собой взял покататься четырех человек — всем было от 18 до 19 лет.

По предварительным данным, автомобилист выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль врезался в кирпичный забор одного из частных домов.

Ни водитель, ни его пассажирки не были пристегнуты. От удара автомобилиста и двух девушек с заднего сидения выбросило из машины. Они скончались на месте происшествия. Еще двух пассажиров доставили в больницу.

Три человек погибли, еще двое попали в больницу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, 21 августа в Ростовской области в ДТП погибли восемь человек. Предварительно известно, что 23-летний водитель легковушки «Лада Приора» выехал на встречку, не убедившись в безопасности маневра. Автомобиль врезался в «ВАЗ-2114». Все, кто был в машинах, погибли: в «Приоре» — жених и невеста, в «Четырнадцатой» — семья с четырьмя детьми.

Отметим, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Прокуратура Батайска контролирует ход процессуальной проверки.

«КП-Ростов-на-Дону» приносит соболезнования близким погибших.

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