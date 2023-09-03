«Год водил за нос»: Под Ростовом мать брошенной невесты подала в суд на парня

В Ростовской мать бывшей девушки подала на мужчину в суд Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Батайске Ростовской области местная жительница не смогла простить 30-летнему Степану (все имена изменены — прим. ред.) старые обиды и пошла выяснять отношения в полицию, а потом - и в суд.

ДЕЛО ШЛО К СВАДЬБЕ

Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Степан встречался с Еленой около трех лет. Пара вместе жила на съемной квартире и дело, по всей видимости, шло к свадьбе.

Мать невесты, Екатерина, радовалась за дочь и была уверена, что та не ошиблась в выборе. Несмотря на то, что пара еще не была расписана, женщина решила сделать молодым по-настоящему шикарный подарок.

- Так, дети, хватит скитаться по съемным квартиркам. Живите в моей, а я перееду в другую, - сказала жениху и невесте Екатерина.

Степан радости не скрывал и даже предложил ускорить процесс.

- Я вам помогу. Давайте перевезу телевизор и колонку в вашу новую квартиру, - сказал он.

Екатерина согласилась, а жених дочери вызвал такси, загрузил в багажник технику, и уехал. Но, по всей видимости, аккуратность не была сильным качеством Степана. Выгружая аппаратуру, он ударил телевизор, да так сильно, что треснул экран.

СТРАХ СКОВАЛ ЯЗЫК

Признаться во всем Екатерине мужчина побоялся.

- Хотел его починить, а потом вернуть, словно ничего и не было, - расскажет позже Степан оперативникам.

Вот только ремонт выходил дорого — мастер запросил больше двадцати тысяч рублей.

Недолго думая, Степан отправился с колонкой и телевизором на рынок и продал все первому встречному. Заплатили ему чуть больше десяти тысяч рублей.

- Насобираю денег и все возмещу, - думал он.

Но с накопительством не сложилось. Через пару дней Степан потратил всю сумму.

А Екатерина продолжала задавать вопросы. Каждый раз батайчанин придумывал все новые версии того, почему он не привозит женщине ее имущество. Только через полгода он признался в том, что телевизора и колонки больше нет.

- Но я вам все куплю,- пообещал Степан.

Екатерина не стала закатывать скандал, так как не хотела портить отношения с будущем зятем. Но вскоре мужчина поругался с невестой и сказал, что между ними все кончено.

А Екатерина тем временем надеялась, что рано или поздно дождется компенсации за технику. Как оказалось, зря.

- Он год водил меня за нос, - скажет позже горожанка оперативникам. - И ничего не вернул!

В результате она написала на Степана заявление.

Как сообщила помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 «Растрата с причинением значительного ущерба гражданину».

Но когда дело дошло до суда, стороны все же нашли точки соприкосновение. Степан все же возместил ущерб. Уголовное дело в отношении мужчины было перекрашено в связи с примирением сторон.

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