«Вместо помощи-равнодушие»: под Ростовом пенсионерка подала в суд на сиделку

В Ростовской области пенсионерка подала в суд на сиделку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нина Ивановна из Шахт Ростовской области (все имена изменены — прим. ред.) на старости лет осталась совсем одна. У 73-летней женщины не было ни детей, ни внуков, ни других родственников, которые скрасили бы последние годы жизни.

ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, соседи посоветовали пенсионерке нанять сиделку.

- Ты ей - квартиру в наследство, а она помогать будет, - сказали знакомые.

Нина Ивановна поразмыслила и согласилась.

- Все равно наследников нет, ни государству же квартиру оставлять, - решила она.

По сарафанному радио пенсионерка нашла местную жительницу, которая как раз нуждалась в жилье. Женщины обсудили все условия сделки и в 2018 году подписали у нотариуса договор.

Первые пару лет отношения между сиделкой и пенсионеркой складывались прекрасно.

- По договору Наташа должны была покупать мне одежду, продукты, готовить, два раза в неделю убирать квартиру, стирать белье один раз в неделю, а если потребуется, в зависимости от состояния здоровья, и медицинскую помощь оказать, - расскажет позже в суде пенсионерка.

УГРОЗЫ ПОДЕЙСТВОВАЛИ, НО НЕНАДОЛГО

Но Наталья, которая исправно выполняла все пункты, через пару лет начала нарушать условия договора: то в квартире не вовремя уберет, то белье не погладит.

- Мы с ней даже поскандалили. Я пригрозила, что найду другую сиделку, - скажет позже Нина Ивановна.

Эта угроза подействовала на помощницу. Между женщинами вновь воцарился мир, но ненадолго.

И тогда Нина Ивановна пошла в суд. В исковом заявлении она скрупулезно перечислила все, что, по ее мнению, не сделала помощница.

- Я и коммуналку себе сама оплачивала, а еду покупала. А когда заболела, она даже в аптеку не сходила, - вспоминает женщина. - Вместо помощи столкнулась с равнодушием.

Впрочем, Наталья в этот раз не стала спорить с пожилой дамой. В суд сиделка не пришла. Ее интересы представлял адвокат.

Как рассказали в пресс-службе городского суда Шахт, в итоге договор пожизненной ренты был расторгнут. А Нина Ивановна теперь сама справляется с бытовыми трудностями.

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