«Не было никаких зацепок»: поисковики рассказали, как нашли детали советского штурмовика в поле в Ростовской области

Сейчас на месте, где базировались войска, находится поле. Фото: отряд "Память".

В Каменском районе Ростовской области поисковики обнаружили в поле детали штурмовика ИЛ-2. Как рассказал руководитель поискового отряда «Память» Виктор Демченко, добровольцы обследовали территорию, где в годы Великой Отечественной базировались советские войска. А спустя несколько дней вышли на интересную находку.

По словам Виктора Демченко, все началось с изучения документов. Место, где предположительно базировались советские войска, располагалось в поле. К счастью, он было еще не распахано и не засеяно, поэтому можно было смело приступать к работе.\

Поиски порой продолжались до ночи. Фото: отряд "Память".

— Разрабатывали мы это поле несколько дней, зацепок никаких. На четвертый день поиска немного углубившись в поле пошли четкие и звонкие сигналы — это оказались части быстросъемных замков Дзуса с клеймами, мелкие кусочки фюзеляжа, клепки, — говорит собеседник.

С каждым днем поисковики находили все больше деталей. Фото: отряд "Память".

По цвету деталей поисковики поняли, что речь идет о советском самолете. Постепенно они находили все больше деталей: масляный радиатор, бронеперегородка между стрелком и летчиком, выхлопной патрубок. Потом — воздухозаборник, люк для заливки масла, бронекапсулы. Добровольцы поняли, что перед ними — ИЛ-2.

Добровольцы продолжают работать в напряженном режиме. Фото: отряд "Память".

Демченко говорит, что все это время отряд работал практически каждый день, порой — до ночи. Его участники и сейчас работают в усиленном режиме. Скоро поле будет засеяно — работы придется остановить. Но работа поисковиков на этом не завершится.

— Как только закончится работа на местности нас ждёт чистка запчастей и поиск наличия номера самолета, и тогда уже предстоит работа с архивами для установления судьбы экипажа! — говорит командир отряда.

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