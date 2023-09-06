«Пора заканчивать банкет!»: под Ростовом жена в декрете ранила мужа, мешавшего вечеринке

Женщина в отделе полиции во всем призналась Фото: Евгения ГУСЕВА

В Неклиновском районе Ростовской области чрезмерно веселая жена вскоре предстанет перед судом. Она нанесла супругу два ножевых ранения.

ДЕНЬ СУРКА

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 29-летняя Наталья (все имена изменены – прим. ред.) последние несколько лет находится в декрете. С супругом она воспитывает двоих детей. Каждый ее день был похож один на другой: ранний подъем, готовка, уборка, пеленки. Наталья часто сетовала на то, что ей не хватает общения и светской жизни.

В то же время супруг, который трудился разнорабочим и, приходя домой, падал с ног от усталости, не стремился разнообразить досуг своей второй половины. Мужчине больше по душе было провести вечер дома в тишине. На этой почве между мужем и женой часто вспыхивали ссоры.

- Все, я больше так не могу, - как-то заявила Наталья. – Давай хотя бы к нам гостей позовем.

Муж не нашел, что возразить, и Наталья стала готовиться к приходу друзей.

ВЕЧЕРИНКА СИЛЬНО ЗАТЯНУЛАСЬ

Женщина приготовила ужин, нарядно оделась и нанесла макияж. Вечер начинался весело. Друзья – тоже пара – пришли не с пустыми руками. С собой они захватили алкоголь. Наталья наслаждалась общением, музыкой и танцами. Но ближе к часу ночи супруг стал намекать, что хочет спать. Наталья делала вид, что не понимает.

- Пора заканчивать банкет, - сказал тогда мужчина.

И тут жена вспыхнула: она начала кричать, что вечеринка будет продолжаться. В ответ мужчина с размаху дал ей пощечину. Наталью это не остудило. Разозлившись, она схватила со стола нож и дважды ударила им мужа. Вся эта сцена происходила на глазах у изумленных гостей.

МУЖА – В РЕАНИМАЦИЮ, ЖЕНУ – НА ДОПРОС

Рука у Натальи оказалась тяжелой. Она пробила супругу легкое и кишечник. Когда мужчина, истекая кровью упал, друзья вызвали врачей. Следом приехала и полиция. Раненого отвезли в реанимацию, а его жену – в отдел на допрос. Наталья ничего не стала скрывать и во всем призналась.

- В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - прокомментировал заместитель прокурора Неклиновского района Остап Петренко.

Врачам удалось спасти жизнь пациента. Мужчину уже выписали из больницы. Его жена готовится предстать перед судом. Расследование уголовного дела уже окончено. Материалы передали в суд. Если вину Натальи признают, она может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

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