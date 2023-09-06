В Ростовской области пенсионерка перевела полмиллиона мошенникам и чуть не подарила машину

Злоумышленник не прерывал разговора по телефону, пока женщина не оформила кредит в банке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Ростова повелась на уловки обманщиков, представившихся представителями силовых структур, и оформила кредит в полмиллиона. От того, чтобы «подарить» злоумышленникам еще и машину, женщину удержал звонок дочери.

И ДАЖЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Мошенники застали 61-летнюю ростовчанку Марию Петровну врасплох. Они позвонили женщине, когда она спокойно занималась домашними делами. Звонивший представился сотрудником силового ведомства.

– Молодой человек уточнил, оформляла ли я кредит. Я ответила, что нет. Тогда он сказал, что мошенники на мое имя оформили займ на 500 тысяч рублей. Я была в шоке, – вспоминает Мария Петровна.

Ростовчнака продолжала растерянно слушать собеседника. А тот воспользовался ее состоянием и продолжал нагло, но убедительно врать. Рассказал, что женщина стала жертвой мошенников. Якобы сейчас проводится расследование уголовного дела, и Мария Петровна будто бы проходит по нему как потерпевшая. Для пущей убедительности собеседник отправил пенсионерке фотографию своего липового служебного удостоверения. Это еще больше убедило собеседницу в том, что ей действительно стремятся помочь представители силовых структур.

НА КРЮЧКЕ

Мария Петровна без всякой задней мысли доверилась «помощнику» и стала слепо следовать его указаниям. Мужчина убедил ростовчанку в том, что без его наставлений она пропадет окончательно. Еще он строго предупредил, что женщине нельзя разглашать данные следствия, иначе ее привлекут к уголовной ответственности.

А чтобы спасти несчастную пенсионерку от бесконечной кабалы долгов, мужчина предложил Марии Петровне пойти в банк и оформить кредит. Таким образом она якобы могла погасить старый долг. Все средства, по словам собеседника, ростовчанке потом вернут.

Мария Петровна поверила тому, что банк почему-то простит ей долг, и отправилась в кредитную организацию. Причем все это время она была на связи с «силовиком». Ведь ей казалось, что мужчина поддерживает ее. Однако на самом деле злоумышленник контролировал каждый шаг своей жертвы. Он даже заказал ей такси.

- Я была в нескольких банках и в одном из них оформила кредит на 500 тысяч рублей, а в другом офисе зачислила всю сумму на реквизиты, которые предоставил мне Михаил, – рассказала пострадавшая.

С НЕЗНАКОМЫХ СЧЕТОВ ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Получив деньги, мошенник, наконец, распрощался с пенсионеркой. Однако через время он позвонил ей по видеосвязи. Теперь лжесиловика интересовало, есть ли у попавшейся на крючок жертвы какое-либо имущество.

- Я сообщила, что на меня оформлен автомобиль. Тогда он сказал, что мошенники могут завладеть и им. И начал предлагать мне различные способы, как можно сохранить собственность. Машиной пользуется моя дочь и мне пришлось позвонить ей. В ходе беседы она заподозрила, что со мной что-то случилось и немедленно приехала. После чего убедила меня, что это обман, – вспоминает Мария Петровна.

Только после общения с близким родным человеком к пенсионерке вернулась критичность мышления, и она обратилась за защитой в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Если злоумышленники будут найдены, им может грозить до шести лет лишения свободы.

Полицейские же напоминают: не нужно оформлять кредиты по указаниям незнакомых людей. Кроме того, не стоит переводить деньги на незнакомые счета. Обратно они уже не вернутся.

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