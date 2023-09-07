«Будет знать, как жадничать!»: в Ростовской области мужчина ранил друга и заставил компанию смотреть, как тот умирает

В Ростовской области задержали мужчину, жестоко расправившегося с другом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новошахтинске Ростовской области мужская дружба дала трещину и закончилась большой бедой. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 39-летний Николай и 43-летний Евгений (все имена изменены - прим. ред.) познакомились на швейном предприятии, на котором вместе работали.

«Я ЖЕ В ЧЕЧНЕ ВОЕВАЛ»

- Они часто ссорились, но продолжали общаться, - вспоминают общие друзья.

По их словам, Николай никогда не был женат. Был вспыльчив и, порой, даже агрессивен.

- Я же в Чечне воевал, - оправдывал он свой дурной нрав перед знакомыми.

А вот Евгений, напротив, был мягким и безотказным. Души не чаял в своей дочери.

В тот вечер Николай и Евгений пришли в гости к знакомой паре. Как расскажет позже на суде хозяйка дома, она как раз получила расчет.

- Деньги были, почему бы стол не накрыть? - рассудила женщина. Вечер начался мирно: пили, ели, болтали.

А потом Николая словно подменили. Он вдруг вспомнил, что Евгений несколько раз не давал ему сигарет. К этому добавилась мысль, что и политические взгляды у них не совпадают. С этого и началась ссора. А потом – и драка.

Николай вначале набросился на оппонента с кулаками, пять раз ударив того по голове и телу. Затем схватил стул и начал уже им избивать приятеля. Тот упал. Но Николая это не остановило. Уже ножом он нанес удары в спину. А после за ноги оттянул друга к печке и там оставил. Сожителям же строго настрого запретил подходить к раненому.

«ПОЛЕЖИТ И ПОДУМАЕТ»

- Он заслужил. Будет знать, как жадничать. Пусть полежит, да подумает о своем поведении.

Супруги в тот момент очень испугались Николая. Поэтому не стали помогать пострадавшему. Все продолжили вечер, словно ничего не произошло. А Евгений тем временем истекал кровью, умирая на глазах компании.

Уже утром хозяйка пощупала пульс гостя и поняла, что тот не дышит. Женщина вызвала скорую. Но и врачу не рассказала правду о том вечере. Но медик в версию о том, что мужчина упал со стула, не поверил. Врач позвонил в полицию. Оперативники, приехав по адресу, сразу поняли, что в доме произошло преступление.

И тогда всем участникам того вечера пришлось рассказать правду.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - прокомментировал прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко.

На суде Николай признал свою вину. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии особого режима.

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