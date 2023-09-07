Как в Ростове живут жильцы многоэтажки, которую затопило во время ливня

В некоторых квартирах часть удара на себя принял натяжной потолок. Фото: Эвелина заграничная.

Обрушившийся на Ростов 5 сентября ливень привел к тому, что восьмиподъезданый пятиэтажный дом на улице Оганова, 10 практически весь оказался затоплен. Произошло это, когда в нем ремонтировали крышу. О том, как это было и к чему привело, «КП — Ростов-на-Дону» жительница этого дома Эвелина Заграничная.

РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАЧАТЬ В ИЮЛЕ

Во всем доме, по словам жительницы, управляющая компания затеяла ремонт крыши. Работы они должны были начать еще в июле. Но фактически приступили только в августе. Рабочие сняли кровлю над семью подъездами и частично над восьмым.

Пока была сухая погода, все было в доме хорошо. Но на Ростов обрушился проливной дождь, а жильцы дома оказались фактически без крыши над головой — большинство квартир оказались все в воде.

На крыше уложили пленку. Но от затопления она не спасла. Фото: Эвелина заграничная.

— Текло настолько сильно из всех щелей, что даже было не возможно подставить тазики. Затопило все восемь подъездов. Представители управляющей компании пытались накрыть пленкой крышу, но ее срывало ветром.

По словам пострадавшей, ей еще повезло. Хоть ее квартира и находится на пятом, последнем этаже, у нее пострадали только потолок, стены в двух комнатах и немножко в коридоре. К счастью, проводка осталась целой.

При этом у многих других жильцов квартиры пострадали сильнее — мебель и полы испортились. Некоторые не знают, что будет с проводкой.

"СРОКОВ НЕ НАЗВАЛИ"

В среду утром, 6 августа, к пострадавшим приехал представитель управляющей компании, который составил акт о залитии. Потом еще были представители подрядчика, которые тоже зафиксировали повреждения.

— Я спросила у представителя подрядчика, в каком виде будет компенсация? Деньгами или сделают ремонт? Они сказали, что пока только фиксируют, а все решения будет принимать руководство. А сроков они никаких не назвали.

Сейчас жильцы дома ждут, когда начнется решение проблемы. Если этого не произойдет, они пойдут в суд.

— Подрядная организация сообщила, что ущерб от залития по адресу ул. Оганова, 10 будет возмещен всем собственникам. Срок окончания работ по замене крыши по договору — до 01.12.2023 года, — прокомментировали ситуацию в правительстве области.

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