«Волок прямо за волосы»: В Ростове сосед затащил женщину в квартиру, чтобы изнасиловать

Один из жильцов многоквартирного дома заволок соседку в квартиру и попытался изнасиловать Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове, в Западном микрорайоне, в одном из жилых комплексов 45-летняя Ирина (все имена изменены – прим. ред.) едва не стала жертвой изнасилования в собственном доме.

Как рассказал «КП – Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах, в тот вечер, устав от тяжелого рабочего дня, женщина решила просто подышать воздухом. На дальнюю прогулку сил не было. Ирина просто спустилась к подъезду и присела на скамейку.

«ЛИСТАЛА ЛЕНТУ И ДУМАЛА О СВОЕМ»

- Никого не трогала. Листала ленту новостей в телефоне, да думала о своем, - расскажет она позже оперативникам.

На часах было уже десять вечера. В этот момент домой возвращался житель этого же дома – 40-летний Николай. В тот вечер он пил со своей любовницей, но та почему-то не согласилась провести с ним ночь.

А мужчина, судя по всему, не планировал проводить вечер в одиночестве. Позже Ирина расскажет, что не знала соседа даже в лицо.

- Ну не мудрено. Живем же в высотке, много квартир и жильцов.

Николай тоже лично знаком с женщиной не был. Видимо, при встрече с ней у мужчины возникло желание восполнить этот пробел. По словам источника издания в правоохранительных органах региона, Николай начал знакомство резко - с приглашения в гости – на рюмочку. Ирина ответила категорическим отказом. И в этот момент у соседа словно помутился рассудок.

«НАПАДЕНИЕ БЫЛО СТРАШНЫМ И НЕОЖИДАННЫМ»

Он схватил ее за хвост и начал тащить в подъезд. Николай сыпал бранью и угрозами.

- Нападение было страшным и неожиданным. Волок меня за собой прямо за волосы.

Силой Николаю удалось затащить соседку в свою квартиру. Захлопнул в дверь, он начал срывать с нее одежду... Но женщина, несмотря на сковавший ее страх, оказалась не из робкого десятка.

Ирина стала кричать и отбиваться. Причем, схватка оказалось горячей. Позже, при осмотре квартиры, оперативники зафиксируют пятна крови на полу. Досталось и Ирине, и ее противнику. Но в итоге женщине удалось вырваться: когда обессиленный борьбой мужчина ослабил хватку, ростовчанка метнулась к двери и выскочила из квартиры. Женщина добежала до своего жилья, замкнулась и позвонила в полицию.

В этот же вечер Николая задержали. В его отношении завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Как рассказали «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» в суде Советского района донской столицы, мужчину признали виновным. Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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