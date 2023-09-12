Проблемы для туризма, но плюсы для промысла: биолог рассказал, к чему приведет рекордное осолонение Азовского моря

Осолонение благоприятно сказалось на промысле креветок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Азово-Черноморский филиал научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии зарегистрировал рекордный уровень солености Азовского моря. Этот показатель составляет 15 промилле, что сравнимо с ближайшими районами Черного моря. По данным ученых, такие условия привлекают в море больше креветок. Здесь добыли уже 200 тонн морских обитателей, до конца года промысел может достичь 300 тонн.

Однако осолонение не только увеличивает вылов креветок. О важных последствиях этого процесса рассказал радио «КП-Ростов-на-Дону» доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин

Зоолог говорит, что при высокой солености в море активно развиваются медузы-корнероты. Морские обитатели фиолетового оттенка безопасны для человека, но отталкивают отдыхающих.

— Это подрывает курортный потенциал это подрывает. В некоторых местах невозможно зайти в воду из-за обилия медуз. Все это может привести к тому, что отдыхающих станет меньше даже на самых популярных пляжах.

При этом Сергей Дудкин признает, что осолонение благоприятно отразилось на промысле креветок. Они и раньше водились в Азовском море, но гораздо в меньшем количестве.

— Креветки всегда заходили из Черного моря в Азовское в теплое время. Но раньше их вылавливали максимум два десятка тонн. Теперь условия в Азовском море такие, что многие креветки не уходят на зиму, а остаются здесь и размножаются. Мы видим бурный рост популяции.

В 2023 году установился рекордный уровень рекомендованного вылова — 327 тонн. Это значит, по словам ученого, что запасы креветок намного больше — счет идет на тысячи.

— Да, очевидно, что осолонение благоприятно для креветок. У нас появился новый востребованный ресурс.

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