«Несколько раз за всю историю»: Ростовчане смогут увидеть редкую комету Нишимура 18 сентября 2023

Сейчас у кометы Нишимура астрономы отмечают начало формирования небольшого хвоста. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В следующий понедельник, 18 сентября, ростовчане смогут увидеть невооруженным глазом недавно открытую комету С/2023 Р1, она же Нишимура. Это небесное тело пройдет максимально близко к Солнцу, даже ближе, чем расстояние от Солнца до Меркурия. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИИ физики ЮФУ Владимир Корчагин.

КОМЕТА РОДОМ С ОБЛАКА ООРТА

Комета С/2023 Р1 была открыта в середине августа этого года. Причем, по словам ученого, ее обнаружение стало настоящим везением. Так как найти такой небольшой объект на светлеющем предрассветном небе непростая задача для профессионалов.

– Аббревиатура названия кометы означает, что она принадлежит к долгопериодическим, с периодом обращения более 200 лет, – истолковывает название небесного тела Владимир Корчагин.

Простыми словами, комета Нишимура, как и многие другие из-за гравитационного взаимодействия с планетами была выброшена на окраину Солнечной системы. Там триллионы ледяных космических тел, состоящих из космической пыли, сформировали облако Оорта. После чего все эти небесные глыбы, размер которых более километра, стали вращаться вокруг Солнца на огромном от него расстоянии.

– Внешняя граница облака Оорта находится на расстоянии в сто тысяч раз дальше, чем расстояние от Земли до Солнца.

ПРОЙДЕТ В 33 МИЛЛИОНАХ КИЛОМЕТРАХ ОТ СОЛНЦА

Так как гравитация на облаке Оорта очень слаба, то даже вспышки на Солнце становятся причиной срыва со своих орбит ледяных небесных тел. В итоге они начинают лететь во внутренние области Солнечной системы и превращаются в кометы. Вот только эти «срывы» настолько редки, что за всю историю астрономы наблюдали лишь несколько случаев прилета комет именно с облака Оорта. Зачастую кометы летят к нам из других звездных систем.

– Период обращения таких долгопериодических комет может составлять сотни тысяч и даже миллионы лет. И вот уже 18 сентября комета С/2023 Р1 пройдет максимально близко к Солнцу на расстоянии в 33 миллиона километров. Это примерно вдвое ближе, чем расстояние от Солнца до Меркурия.

Сейчас у кометы Нишимура астрономы отмечают начало формирования небольшого хвоста. А ее яркость на данный момент равняется шестой звездной величины. Поэтому ростовчане могут уже сейчас наблюдать за кометой в бинокль. А за городом, особенно в степях, комету можно будет увидеть невооруженным глазом.

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