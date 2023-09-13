Президент исполнил три желания: как школьница из Ростова дважды подряд побывала на встрече с Владимиром Путиным

Президент исполнил мечту школьницы и пригласил на космодром. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко

- Мы такого не могли предполагать даже, это невероятная радость для всей семьи - большое чудо! Мы это воспринимаем именно так, - делится впечатлениями Ольга Андреева, мама 15-летней Маши, которая сегодня встретилась с президентом Владимиром Путиным, причем второй раз за две недели.

"СПРОСИЛ: КАКАЯ СЛЕДУЮЩАЯ МЕЧТА"

Глава государства встретился со школьницей из Ростова на космодроме «Восточный». Мария Андреева учится в девятом классе Классического лицея. И на космический объект ее пригласили как юную разработчицу. Вместе с родным лицеем и Московским институтом электроники и математики она работает над первым в России спутником, где будет установлен дата-центр с использованием блокчейна.

Владимир Путин оставил автограф на макете спутника, разработанном Машей. Фото: kremlin.ru

Причем, это уже вторая встреча 15-летней ростовчанки с президентом. Первая состоялась 1 сентября на уроке «Разговор о важном».

- Обращаясь к президенту, Маша сказала, что сбылась ее первая мечта — она встретилась с Владимиром Владимировичем. И, подписывая ее спутник, он спросил, какая у нее следующая мечта. Тогда дочка призналась, что хотела бы попасть на космодром и посмотреть запуск ракеты. Вот ее и пригласили на «Восточный», а теперь еще и на «Байконур» полетят, - делится радостью мама.

ВРУЧИЛ ПУСКОВОЙ КЛЮЧ

Сейчас на космодроме «Восточном» уже вечер. Маша, которая от всех впечатлений ночью не спала, хоть и сонная, но от радости не может уснуть. Она поделилась впечатлениями с читателями «КП — Ростов-на-Дону»:

Первого сентября Мария побывала на "Разговорах о важном" с президентом, а 13 сентября - на космодроме "Восточном". Фото: kremlin.ru

- Я очень рада: сбылась моя мечта побывать на космодроме! А еще у меня была уникальная возможность пообщаться с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И я очень благодарна за эту встречу, за то, что он исполнил мою мечту и за подарок, который он мне вручил. Это пусковой ключ. И как он сказал, я буду им надежно управлять.

Ростовчанке подарили макет «Союза». А через два дня Маша окажется на Байконуре, где будет наблюдать еще один запуск - корабля «Союз МС-24».

В НАУКУ ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ

Родители с самого утра принимают поздравления, а вечером соберутся всей семьей, чтобы тремя поколениями порадоваться за Машу.

Родители воспитывают 15-летнего ученого Машу и 13-летнего музыканта и футболиста Федора. Фото: личный архив героев

- Невероятная гордость родительская! Не представляем, как нам со всем этим справиться, потому что мы - достаточно скромные люди, - смеется Ольга Валерьевна.

Но откуда у Маши тяга к науке, кажется, понятно. Папа Александр Сергеевич — доктор юридических наук и преподает криминалистику в РЮИ МВД. Мама Ольга Валентиновна — кандидат экономических наук — преподает в РГЭУ РИНХ.

- У каждого из нас 27 лет стажа, и может, ковид повлиял, когда мы были все вместе, участвовали в конференциях. Маша говорила, что хочет быть на нас похожа. Так что, может быть, в чем-то мы тоже повлияли на ее внимание к науке. Но все ее поиски исключительно технического характера, а мы — гуманитарии, здесь ничем помочь не можем. Она абсолютно в этой сфере самостоятельна. Конечно, настраиваем, что будем поддерживать ее в любых стремлениях. Все, что от нас зависит, мы сделаем.

Семья тепло отметила 15-летие Маши. Фото: личный архив героев

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ — СО ШКОЛЫ

Машей безмерно гордится вся семья, друзья и одноклассники. Все без зависти ценят тот труд, который девочка вложила в любимое дело, которым горит.

- Мы понимаем и видим, какой колоссальный труд за этим стоит. Маша действительно очень много времени посвящает своим проектам в космической тематике. Она готова пожертвовать сном, выходными, какими-то развлечениями - это всегда у нее в приоритете. Мы рады, что это стало заметно, что на ее труды обратили внимание и ей удалось встретиться с президентом как представителю школьной молодежи.

По словам родителей, успехи дочери стали заметны настолько, что Машу пригласил на встречу сам президент, благодаря активному участию дочери в молодежных движениях.

- Сегодня у ребят есть колоссальные возможности. Маша, к счастью, не просто кабинетный подрастающий ученый, но активистка - активистка Российского движения школьников, движения детей и молодежи. Создавала ячейку в лицее, ей нравится проводить уроки — развиваться в плане наставничества, - объясняет мама.

15-летняя ростовская школьница мечтает связать свою жизнь с космической инженерией. Фото: kremlin.ru

БУДЕТ КОСМОСТРОИТЕЛЕМ

Маша участвовала в конкурсах, и победив в одном, в шестом классе попала на фестиваль «Открытый космос» в Москве, где побывала в музее космонавтики, встретилась с настоящими космонавтами. Это оставило неизгладимое впечатление у ребенка, и с тех пор Маша активно подавала заявки на конкурсы, побывала во всех Всероссийских детских центрах на космических сменах, в «Орленке», «Артеке», в «Смене», «Океане», и даже по два раза.

- Дочка определенно хочет связать жизнь с космической отраслью. С конкретным вузом еще не определились. Но присматриваемся к целевым наборам от конкретным предприятий, чей список есть на сайте «Роскосмоса». В следующие три года присмотримся, как будет работать эта система, и будем двигаться в этом направлении.

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