Променял кота на бутылку: ростовчанка пытается найти новый дом соседскому коту

Ростовчанка хочет найти новый дом Снежку, где бы он смог дожить свой век. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На одной из бесплатных досок с объявлениями ростовчанка, живущая в центре города, опубликовала сообщение с криком о помощи. Дело оказалось в соседском коте: питомца на днях из дома выкинул хозяин, у которого он прожил 13 лет.

Женщина рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» подробности этой душераздирающей истории.

13 ЛЕТ БЫЛ ВСЕОБЩИМ ЛЮБИМЦЕМ

– Снежка в нашем частном секторе все соседи знают уже давно. Очень роскошный был кот: всегда ухоженный с белоснежной шерсткой.

13 лет назад еще котенком его принес в свой дом сосед женщины. У ростовчанина не было ни жены, ни детей. Вот и стали жить вместе два одиночества – кот и человек. По словам собеседницы, мужчина хоть и жил скромно, перебиваясь случайными заработками, но за Снежком всегда ухаживал хорошо.

– Когда кота видели другие жильцы нашего частного сектора, всегда восхищались. Очень роскошно выглядел питомец. А еще Снежок очень ласковый, поэтому быстро стал всеобщим любимцем.

КОШАЧЬЕ СЧАСТЬЕ ДЛИЛОСЬ НЕДОЛГО

Только вот кошачье счастье длилось недолго. Со временем хозяин хвостика стал выпивать. и с годами зависимость росла.

– Из упитанного и холеного кот превратился в худого и облезлого. Страшно даже смотреть, что стало с некогда домашним животным. А недавно сосед и вовсе выгнал котика из дома.

Теперь привыкший к домашней жизни Снежок вынужден приспосабливаться к новой реальности.

– С каждым днем Снежку становится все хуже, чахнет прямо на глазах. Он ведь уже старый кот. Сейчас еще и холода скоро начнутся. Что с ним тогда будет? Не представляете, какой он ласковый. Жалко его. Очень хочется найти для него новый дом, где бы кот смог дожить свой век.

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