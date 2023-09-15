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Общество15 сентября 2023 12:04

Променял кота на бутылку: ростовчанка пытается найти новый дом соседскому коту

Ростовчанка ищет нового хозяина коту, которого спустя 13 лет выгнали на улицу
Екатерина ПОПОВА
Ростовчанка хочет найти новый дом Снежку, где бы он смог дожить свой век.

Ростовчанка хочет найти новый дом Снежку, где бы он смог дожить свой век.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На одной из бесплатных досок с объявлениями ростовчанка, живущая в центре города, опубликовала сообщение с криком о помощи. Дело оказалось в соседском коте: питомца на днях из дома выкинул хозяин, у которого он прожил 13 лет.

Женщина рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» подробности этой душераздирающей истории.

13 ЛЕТ БЫЛ ВСЕОБЩИМ ЛЮБИМЦЕМ

– Снежка в нашем частном секторе все соседи знают уже давно. Очень роскошный был кот: всегда ухоженный с белоснежной шерсткой.

13 лет назад еще котенком его принес в свой дом сосед женщины. У ростовчанина не было ни жены, ни детей. Вот и стали жить вместе два одиночества – кот и человек. По словам собеседницы, мужчина хоть и жил скромно, перебиваясь случайными заработками, но за Снежком всегда ухаживал хорошо.

– Когда кота видели другие жильцы нашего частного сектора, всегда восхищались. Очень роскошно выглядел питомец. А еще Снежок очень ласковый, поэтому быстро стал всеобщим любимцем.

КОШАЧЬЕ СЧАСТЬЕ ДЛИЛОСЬ НЕДОЛГО

Только вот кошачье счастье длилось недолго. Со временем хозяин хвостика стал выпивать. и с годами зависимость росла.

– Из упитанного и холеного кот превратился в худого и облезлого. Страшно даже смотреть, что стало с некогда домашним животным. А недавно сосед и вовсе выгнал котика из дома.

Теперь привыкший к домашней жизни Снежок вынужден приспосабливаться к новой реальности.

– С каждым днем Снежку становится все хуже, чахнет прямо на глазах. Он ведь уже старый кот. Сейчас еще и холода скоро начнутся. Что с ним тогда будет? Не представляете, какой он ласковый. Жалко его. Очень хочется найти для него новый дом, где бы кот смог дожить свой век.

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