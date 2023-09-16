24 года теракту в Волгодонске: как произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек, пострадали тысячи

Теракт в Волгодонске произошел 24 года назад. Фото: стоп-кадр с видео с места события.

Ровно 24 года назад в Волгодонске произошел один из крупнейших терактов. 16 сентября 1999 года возле многоквартирного дома взорвался грузовик, начиненный тротилом, алюминиевой пудрой и аммиачной селитрой.

В результате взрыва погибли 19 человек, еще 89 — попали в больницу. Около 15 тысяч человек пострадали физически, морально или материально.

СЕРИЯ ВЗРЫВОВ В СЕНТЯБРЕ 1999-ГО

Осенью 1999 года в стране произошла серия взрывов. Первый теракт произошел 4 сентября в дагестанском Буйнакске: возле пятиэтажного дома взорвался грузовик «ГАЗ-52». Погибли 60 человек, пострадали более ста.

Меньше чем через неделю, ночью 8 сентября, взрыв случился в доме на улице Гурьянова. Погибли около 100 человек, травмы получили более 600 жителей. 13 сентября еще один взрыв прогремел в доме на Каширском шоссе — тогда жертвами стали 124 человека.

На фоне произошедших терактов начинаются массовые проверки в многоквартирных домах по всей стране. Но 16 сентября еще одна трагедия произошла в Волгодонске.

Кроме девятиэтажки были повреждены 37 близлежащих домов. Фото: стоп-кадр с видео с места события.

«МЫ ЗАСТАЛИ СТРАШНУЮ КАРТИНУ»

Грузовик взорвался в 5.57 возле девятиэтажного дома на Октябрьском шоссе. Мощность взрыва составила 1500 килограммов в тротиловом эквиваленте. На месте образовалась воронка глубиной 3,5 метра.

Взрывная волна разрушила половину дома. Рухнула фасадная часть, обрушились перекрытия и лестничные пролеты. Повреждены были и 37 близлежащих домов.

Жительница Волгодонска Лилия жила в одном из соседних домов. В то время ей было всего 11 лет.

- Помню, как мы всей семьей проснулись от ужасного грохота. Выбило все стекла — они разлетелись по всему дому, что-то и нас попало. Смотрим, напротив горит дом. Это был шок. Всех оглушило, никто ничего не понимал.

Еще один волгодонец Андрей говорит, что в то время учился в десятом классе. Его семья жила в другой части города, но люди и оттуда услышали громкий хлопок.

— Почему-то мы сразу поняли, что взрыв произошел возле дома, а не на каком-то предприятии. Так в итоге и оказалось.

На месте трагедии установили монумент. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Мужчина вспоминает, что в тот день автобусы были переполнены. Простые горожане ехали на место, чтобы помочь пострадавшим. Андрей вместе с друзьями тоже направился на Октябрьское шоссе.

— Мы застали страшную картину. Дом разрушен, кругом много людей. Скорая, спасатели. Соседние дома — тоже без окон.

По официальным данным, в результате взрыва в Волгодонске погибли 19 человек, в том числе двое детей. 89 попали в больницу с различными травмами. Всего пострадавшими от теракта были признаны 15 280 жителей.

ОРГАНИЗАТОРЫ ПОГИБЛИ, ПРИЧАСТНЫХ ОСУДИЛИ

Взрывы в столице и Волгодонске расследовались в рамках одного уголовного дела. Их организаторами признали террористов Эмира Аль-Хаттаба и Абу Умара. По версии следствия, они изготовили 14 тонн самодельногог взрывного устройства и перевезли его в Кисловодск. Отсюда одну часть повезли в Москву, другую — в Волгодонск.

Причастными к произошедшему признали еще семь человек. Двоих из них задержали — позже осужденных приговорили к пожизненному заключению. Считается, что организаторы погибли в ходе спецоперации в Чечне.

Более 15 тысяч человек были признаны пострадавшими. Фото: пресс-службе губернатора РО.

ОРГАНИЗОВЫВАЛИ ДЕЖУРСТВА И ПРОХОДИЛИ РЕАБИЛИТАЦИЮ

Волгодонск тяжело переживал трагедию. По воспоминаниям местных жителей, люди были настолько напуганы, что организовывали дежурства в домах. Водителей любых неизвестных автомобилей просили уехать.

Пострадавшим пришлось долгое время посещать психологов в реабилитационном центре. Детей и подростков направляли к специалистам в обязательном порядке.

Очевидцы говорят, что до сих пор ощущают отголоски пережитого тогда стресса. Так, один из свидетелей ранее рассказывал «КП-Ростов-на-Дону», что до сих пор опасается грузовых «Газелей». Кого-то настораживают любые громкие звуки.

— Моя тетя жила в том самом доме, была одной из пострадавших. Она всегда плотно закрывает окна и двери и включает музыку погромче, когда начинается какой-нибудь фейерверк, — рассказывает один из жителей города.

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