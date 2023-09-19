В Ростове для продления Театрального спуска администрация изымет 70 участков

Дорога будет иметь по две полосы в каждую сторону. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Власти Ростова определились, где будет проходить продление Театрального спуска до набережной реки Дон, а также сколько участков для этого им надо изъять. Об этом специалисты горадминистрации сообщили в ответе на запрос корреспондента «КП — Ростов-на-Дону».

ГДЕ ПРОЙДЕТ И ЧТО БУДЕТ

На схеме организации улично-дорожной сети отмечается, что будущее продление Театрального спуска будет начинаться от пересечения улицы Островского и переулка Чувашского и далее идти по нему к реке Дон до улицы Нижнебульварной.

В центре дороги предполагается разместить озелененный пешеходный бульвар. А между проезжей частью и пешеходной зоной — парковочные места приблизительно на 90 машин. По бокам дороги — тротуары. Известно, что бульвар начнут возводить после того, как рабочие завершат возведение дороги и проложат все коммуникации.

Что именно будет в конце пешеходной зоны, между улицей Нижнебульварной и рекой Дон, в администрации еще точно не определились. На схеме это место обозначено как «площадка для стоянки или обзорная смотровая».

Сама же дорога будет иметь по две полосы в каждую сторону. А ей присвоят статус магистральной районного значения.

ВЫКУПЯТ ДОМА, А ПРОЕКТ ОТПРАВИЛИ НА ДОРАБОТКУ

Чтобы построить дорогу и пешеходную зону, властям придется изъять 61 земельный участок полностью, еще 9 — частично. О том, какие именно участки попадут под изъятие, в письме администрации не сказано. Но, если судить по схеме, это часть домов между переулками Чувашским и Краснофлотским. Там находится частный сектор.

Дорога пройдет и по части территории, где находятся сгоревшие в 2017 году дома в районе Театрального спуска. Но попадают ли под изъятие участки и там, не известно.

Кстати, в августе власти города провели общественные слушания, на которых утвердили документацию по планировке территории новой дороги. Однако потом департамент автомобильных дорог, куда попали документы, отправил их исполнителю на доработку. Что именно их не устроило, чиновники в запросе изданию не уточнили. Впрочем, как и сроки, когда планируют начать и завершить работы. Однако уже сейчас известно, что в том месте, где в 2017 году произошел сильный пожар в районе Театрального спуска, власти города планируют возвести дошкольное образовательное учреждение. Расположится оно в границах: ул. Красных Зорь — пер. Грибоедовский — ул. Нижнебульварная — ул. 7-го Февраля.

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