Над Ростовской областью видели северное сияние: ученый рассказал, опасно ли такое явление

Заряженные частицы примерно за 36 часов достигают поверхности Земли. Фото предоставлено пресс-службой ЮФУ.

Сегодня в шесть утра в Ростове-на-Дону можно было наблюдать северное сияние. Его причиной стала сильная магнитная буря. Свечение наблюдали не только северяне, но и жители южных регионов: Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области.

О том, почему так происходит, «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» рассказал заведующий учебной лабораторией кафедры физики физического факультета ЮФУ Михаил Невский.

- Когда на Солнце происходит выброс заряженных частиц, им нужно примерно 36 часов, чтобы долететь до Земли. Магнитное поле нашей планеты захватывает это облако солнечной плазмы и отклоняет к полюсам, где и появляется Северное сияние. В зависимости от интенсивности потоков, область видимости этого небесного явления распространяется до более южных широт, например до Петербурга. Если дошло до Ростовской области, значит, выброс на Солнце был очень мощный.

Северное сияние для Ростовской области явление, действительно, необычное. Однако случаи его появления ученые уже фиксировали в наших краях, причем в этом году. Его видели 21 и 22 апреля 2023 года. Хотя до этого полярное сияние видели в небе Ростова только 29 сентября 1957 года.

Опасно ли, что магнитное поле Земли уже второй раз в году пропускает заряженные солнечные частицы так далеко от северного полюса?

– Это вовсе не значит, что что-то случилось с магнитным полем Земли — оно постоянно и его сила не колеблется в видимых пределах. Возмущения в магнитном поле вызывают исключительно процессы, происходящие на Солнце. За столетние наблюдения астрономы выявили, что каждые 11–12 лет у Солнца бывает пик активности появления черных пятен. Сейчас Солнце не на пике, но оно идет к нему.

Вообще, магнитные бури классифицируются по пятибальной шкале: G1 означает слабое возмущение, а G5 — максимальное. В течение последних суток сила возмущенности магнитного поля нашей планеты несколько раз повышалась до четвертого уровня.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» писала о том, воздействуют ли магнитные бури на организм человека. Ученые отмечают, что, хотя метеозависимость у некоторых людей существует, влияние магнитных бурь на организм человека сильно преувеличено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повышают давление и снижают работоспособность: о возможном влиянии магнитных бурь на человека рассказала ростовский ученый

Магнитные бури накрыли Ростовскую область до 17 сентября, что говорят ученые (подробнее)