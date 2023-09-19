Когда в Ростовской области ждать основную волну гриппа, рассказала эпидемиолог

Сейчас уже гриппа привито более 200 тысяч человек в Ростовской области, 100 тысяч из которых - дети. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области эпидпорог по ОРВИ уже превышен на 8,7%. О том, как в регионе будет развиваться ситуация с гриппом и вирусными инфекциями, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказала начальник отдела эпидемического надзора управления областного Роспотребнадзора Наталья Леоненко.

— На сегодняшний день случаев заболевания лабораторно подтвержденным гриппом у нас в области не зарегистрировано. Вместе с тем, на прошлой неделе отмечался незначительный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детского населения. Эпидпорог превышен.

Но это, по словам эксперта, характерно для сентября, когда формируются детские коллективы и люди вернулись из отпусков.

— Ситуация достаточно прогнозируемая, мы к ней были готовы.

На сегодняшний день в Ростовской области привито уже свыше 200 тысяч человек, половина из них дети и подростки.

— Нам необходимо охватить прививками от гриппа не менее 60% от численности населения региона. В том числе, не менее 70% от групп риска.

Отметим, что к последним относят и работников образовательных учреждений, и тех, кто контактирует с большим количеством людей, а также детей. Плюсом идут и те, кто работает с птицами и животными.

— Связано это с тем, что у нас есть грипп, который может пройти межвидовой барьер: люди могут заболевать птичьим и свиным гриппом.

По словам специалиста, компания по вакцинации проводится ежегодно и стартует рано осенью, когда организм еще отдохнувший и насыщенный витаминами. Это позволяет выработать правильный иммунный ответ. Но появляется он не сразу, а через две недели после прививки.

— К подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ у нас будет сформирован коллективный иммунитет. Из-за этого люди либо не заболеют, либо болезнь будет протекать в более легкой форме. Тогда у нас получится не допустить вспышечной заболеваемости.

Несмотря на превышение эпидпорога на Дону, по словам Натальи Викторовны, основной подъем заболеваемости и гриппом, будет позже:

— После ноябрьских и новогодних праздников, когда люди вернутся из поездок, мы ожидаем подъем заболеваемости. Поэтому наши медицинские организации готовятся к развертыванию дополнительных коек, а также закупаются медицинские препараты.

Эпидемиолог отметила, что на текущей неделе ситуация по гриппу и ОРВИ относительно благополучная — никаких сверхпревышений не зарегистрировано.

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