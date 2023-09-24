Заказала гору шашлыков и проверяла кавалера на жадность: Хозяйка агентства знакомств из Ростова рассказала о главных ошибках при поиске мужа

Встретить вторую половину можно и в 20 лет, и в 60! Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростовчанка Людмила Белова уже почти 20 лет помогает людям обрести свою вторую половинку. К ней за помощью обращаются те, кто отчаялся найти мужа или жену самостоятельно.

- Как правило, это люди взрослые, у которых за плечами – брак и развод, - говорит она.

СПРОС НА ЖЕНЩИН – ОГРОМНЫЙ

Людмила Белова утверждает, что чаще всего о повторном браке задумываются те, кому от сорока лет.

- Как правило, в таком возрасте уже дети взрослые, и наступает пора заняться своей жизнью.

Спрос на женщин огромный. Ростовчане готовы создавать семью, при этом многие мужчины не выдвигают строгих требований к внешности.

- Никто не ищет эталонных красавиц. К примеру, сейчас ко мне обратился 56-летний мужчина. Он хочет себе добрую, понимающую женщину, с которой легко говорить и молчать. Причем, он не спрашивал ни про ее зарплату, ни про ее образование. А вот дамы лет 50-ти, вы не поверите, меня часто удивляют! Почему-то в этом возрасте у многих сознание 35-летних. Да и запросы огромные. Чем невзрачнее женщина внешне, тем больше требований к противоположному полу.

Ростовчанка уже почти 20 лет занимается любимым делом. Фото: из архива героини публикации

«МУЖЧИНА – ЭТО ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА»

По словам Людмилы, женщины на первом свидании говорят такие вещи, что кавалеры просто сбегают.

- Поясню, у меня правило. После того, как я организовала встречу и она состоялась, мужчина и женщина мне рассказывают, как все прошло. Так вот, дамы не стесняются задавать такой вопрос: «А что ты мне дашь?». И дальше перечисляют свои проблемы: ипотека у внука, неоконченный ремонт в доме. Почему-то им кажется, что мужчина - это пластиковая карта, которая должна удовлетворять их «хотелки».

Вот какие советы дает профессиональная сваха:

- Ну нельзя спрашивать такие вещи в лоб, еще и на первом свидании! Также настоятельно рекомендую не заказывать полменю. Можно чай, кофе, пирожное. Все. А то была у меня клиентка, которая на первом свидании попросила отвезти ее в дорогой ресторан. Там ни в чем в себе не оказывала, в том числе – и в горе шашлыков. Пояснила, что таким образом на жадность кавалера проверяла. Отношения в итоге у этой пары не сложились.

НЕТ НАКЛАДНЫМ РЕСНИЦАМ

Отдельное внимание надо уделить наряду, в котором состоится встреча с потенциальным женихом. Джинсы и офисные костюмы следует исключить.

- Да и помпезные платья, уместные в театре, тоже не вариант. Не надо делать никаких сложных причесок. Не увлекайтесь ярким макияжем. И, упаси вас Боже от накладных ресниц размером с веер и густо нарисованных бровей. Расскажу об одном примере, который очень показателен. Ко мне пришла 46-летняя женщина. Она – аудитор, умная, начитанная. Выглядит хорошо, морщин нет.

Но вот брови были буквально нарисованы черным карандашом, а одежда, хоть и добротная, совсем не сидела на ней.

- Ростовчанка уже 15 лет была без мужчины. Вот вообще без! На свидания даже не ходила, поставила на себе крест.

А тут вдруг женщина решила все же попробовать наладить личную жизнь. Людмила сразу сказала ей, что придется меняться. Клиентка была согласна на все.

- Я отвела ее в магазин и помогла выбрать гармоничный образ. Затем у нас был стилист по волосам и бровист. После этих женских радостей дама изменилась в лучшую сторону не только внешне! У нее глаза засияли. А уже через два дня я организовала свидание с достойным холостяком. Искра между ними вспыхнула. Надеюсь, у них сложатся отношения, а потом – и семья.

Людмила Юрьевна знает все об отношениях и с радостью помогает одиноким людям. Фото: из архива героини публикции

ИСТОРИЯ, КАК В ГОЛЛИВУДЕ

А еще Людмила говорит, что в поисках второй половины важен настрой и вера в то, что все обязательно получится. Так, по словам специалиста, она никогда не забудет удивительную пару.

Он - шестидесятилетний вдовец со своим бизнесом: сеть салонов с текстилем. Есть дом, два автомобиля - «Тойота» и «Мерседес». Вот только женщины не было. Одиночество пугало мужчину и делало несчастным. С этой же бедой пришла в агентство и 60-летняя уборщица из местной кондитерской. Она тоже хотела наладить личную жизнь.

- У нее есть двое детей, на тот момент была куча материальных проблем. Она искала мужчину с достатком. А вдовец из Новочеркасска сразу мне сказал, чтобы я не распространялась о том, что у него есть деньги. Искал ту, которая полюбит его, а не счета в банке.

Людмила сразу почувствовала, что эти двое созданы друг для друга. И вот – первое свидание.

- И тут Света (имя изменено – прим. ред.) вдруг заартачилась. Не нравится ей кавалер и все тут. Я каждый раз уговаривала ее пойти на очередное свидание. Мужчина старался, все ее желания исполнял. А на пятом свидании, после первого поцелуя, Светлана словно прозрела! Поняла, что влюбилась, как девчонка.

Вскоре пара поженилась. В свадебное путешествие отправились в Китай.

- Уже шесть лет живут душа в душу. Поэтому главное – верить и, конечно, не воспринимать мужчину с позиции: «Он должен».

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