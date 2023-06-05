«Мужей растрогало до слез»: как в городе Ростовской области жены участников спецоперации поддержали супругов

Жены решили поддержать своих бойцов и показать, как ими гордятся. Фото: предоставлено Анной Коломиец

Все больше супруг участников спецоперации надевают их кители, чтобы поддержать и почувствовать себя рядом с любимым. Проект «Жена героя» пришел и в Аксай. Его организатор — 27-летняя Анна Коломиец — тоже ждет своего бойца. Она поделилась с читателями «КП — Ростов-на-Дону», почему отважилась устроить в своем городе такой проект и насколько он важен для нее, других жен и их мужей.

«ПОКАЗАТЬ МУЖУ, ЧТО ТЫ ИМ ГОРДИШЬСЯ»

Аксай — не первый город в Ростовской области, который присоединился к акции. Анна познакомилась с идейным руководителем проекта Екатериной Колотовкиной из Самары. Екатерина подсказала, как осуществить проект.

Все фотографии можно найти в группе ВКонтакте "ЖЕНА ГЕРОЯ.АКСАЙ,РО". Фото: предоставлено Анной Коломиец

- Подумала, что в Аксае нет такого. Посоветовалась с мужем Никитой. Переживала, что везде будет моя фамилия, если буду организатором. Он сказал, что идея хорошая, одобрил. И я занялась проектом, - рассказывает Анна. - Участниц искала самостоятельно, через социальные сети. Кто-то из девочек рассказал своим подругам, у которых мужья сейчас находятся в зоне спецоперации. ДК «Молодежный» нас поддержал — дал площадку для проведения фотосессии.

Откликнулись 17 женщин от 25 до 35 лет. Некоторые переживали, как отреагируют супруги. Сомнения отпали, когда они получили обратную связь из-за ленточки. Мужья поддержку оценили. Хрупкие, в нарядных платьях, они примерили кители мужей и преобразились в объективе фотографа.

Всего в проекте участвовали 17 жительниц Аксая. Фото: предоставлено Анной Коломиец

- На съемке кто-то плакал, кто-то сильно переживал, но у всех в глазах читались тоска и любовь. Каждая сказала спасибо, что есть такая возможность. Дело в том, что не у всех участниц супруги представлены к наградам в данный момент. Благодаря проекту есть возможность сказать спасибо мужу, показать, что ты им гордишься. Неважно, какое звание. Они все для нас герои, - улыбается Анна.

Желающие могут увидеть выставку в местном ДК «Молодежный».

- Я считаю, что такой проект нужен не только участницам, но вообще всем. Он развивает чувство патриотизма. Люди восхищаются стойкостью этих девушек, - делится организатор выставки. - Какое сложное время, а они улыбаются, верят, ждут. Какие они красивые, молодые. Видно, что им сложно, что скучают, но настроены позитивно.

Свои снимки супруги отправили мужьям на передовую. Фото: предоставлено Анной Коломиец

ОТПРАВИЛИ ФОТО МУЖЬЯМ

Анна признается: мужья на передовой были тронуты участием жен в фотопроекте.

- Девочки рассказывали, что супруги поначалу стеснялись, мол, зачем так гордиться. Такая мужская черта. А потом рассмотрели, понравилось. Некоторые растрогались до слез.

Сейчас Анна понимает, что именно она должна была запустить проект в своем городе. Служит в таможенных органах, общественница, поет в вокальном ансамбле, пишет лирические и патриотические стихи. Некоторые ее произведения вошли в сборник «Своих не бросаем», который отправили бойцам на передовую:

Анна ждет супруга Никиту из-за ленточки. Фото: предоставлено Анной Коломиец

А еще девушка поет со сцены местного ДК. Участницы фотопроекта так сдружились, что теперь приходят на концерты Анны, чтобы поддержать ее. И эта фотовыставка в ДК — далеко не все — у проекта в Аксае будет продолжение, признается активистка.

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