Под Ростовом студент получил судимость за то, что оплатил кофе и конфеты для девушки чужой картой

В Ростовской области студент расплачивался чужой картой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске Ростовской области студент местного колледжа попал в большой переплет. А все начиналось, как думал парень, с большой удачи. Второкурсник нашел около местной школы пластиковую банковскую карту.

НЕОЖИДАННЫЙ ШОППИНГ

Подобрав ее с земли, первым делом убедился, что при оплате меньше тысячи рублей, на кассе можно не вводить пин-код. И тут же помчался в магазин - причем, не в книжный, а в продуктовый.

Там он купил еды на 300 рублей. Убедившись, что списание денег произошло, второкурсник вновь вернулся в торговые ряды. Взял тот же самый набор на ту же сумму и вновь пошел на кассу. И на этот раз операция прошла без сучка и задоринки.

Понимая, что нарушает закон, волгодончанин все же решил потратить все деньги, которые были на счету.

НЕ ЗАБЫЛ И ПРО СКИДКИ

В общей сложности в этом магазине за 20 минут студент совершил пять покупок.

Затем пошел за кофе. К чужому счету юноша отнесся бережно. Протянул девушке-продавцу флайер на скидку в 24 рубля и заплатил за капучино 136 рублей.

- Вот повезло так повезло, наверное, сегодня – мой день, - решил студент и оправился за конфетами.

Их он вовсе не планировал относить в общежитие, а подарил девушке-продавцу кофе. Видимо, таким образом студент хотел поближе познакомиться с симпатичной горожанкой.

Затем второкурсник пошел в табачный ларек, совершил пару покупок и там, а после карта оказалась заблокированной.

ВМЕСТО СВИДАНИЯ - СКАМЬЯ ПОДСУДИМЫХ

К слову, позже девушка из кофейни все же встретилась с юношей, но не в романтической обстановке, а в зале суда. Там горожанка выступила свидетельницей со стороны обвинения.

Дело в том, что владелец утерянной карты, на которой было десять тысяч рублей, решил, что нельзя прощать чужие траты.

К тому моменту, как со счета были списаны две с половиной тысячи рублей, хозяин заблокировал ее и написал заявление в полицию. Оперативники быстро вычислили студента.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгодонска Оксана Дубоносова, в отношении волгодончанина возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Суд признал вину второкурсника и назначил ему минимально возможное наказание - штраф десять тысяч рублей. Было учтено, что преступление парень совершил в 17 лет, не достигнув совершеннолетия.

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