«Сама постирала шторы и вымыла класс»: ростовская учительница рассказала о каких тратах попросила родителей учеников

Часто родители согласны с теми тратами, которые им приходится нести. Но не всегда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Учебный год только наступил, а деньги на школьные нужды уже собирают по третьему кругу». Такие речи можно часто услышать в среде родителей. «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» попыталась разобраться, на что сегодня приходится сдавать деньги родителям, и согласны ли они с такими тратами.

ЧТОБЫ НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ И НЕРВЫ

- Сдаем по 300 рублей ежемесячно. А если не хватает на праздники, то собираем отдельно, - говорит Жанна, мама пятиклассницы. - В эту сумму входят тетради на контрольные работы, хознужды, поздравления учителей с праздниками. В принципе, для меня это небольшие деньги, так что я их согласна сдавать. Но понимаю, что родители вправе этого и не делать. Тем более сборы ведет родительский комитет. Но я молча перечисляю. И так хватает забот и проблем, чтобы еще из-за этого трепать нервы и тратить время.

Мама семиклассника Ольга оказалась единственной из числа опрошенных, кто сказал, что на школьные нужды пока ничего не сдавала:

– Осталась небольшая сумма с прошлого года в фонде класса, текущие нужны пока закрываются ею. Но в течение года деньги, конечно, собираем. В среднем за год выходит примерно 3 тысячи. Плюс каникулярные мероприятия для всего класса дополнительно, так как не все дети на них попадают.

Общий сбор идет на одинаковую канцелярку для всего класса - тетради для контрольных, ручки и бумагу для ВПР, в классах помладше были одинаковые наборы на технологию. Плюсом на - питьевую воду для кулера, одноразовые стаканы и на подарки учителям к основным праздникам - День учителя, Новый год, 8 марта или 23 февраля. Есть и небольшой резерв для закупки расходных материалов, например, для участия в общешкольных или городских конкурсах и разовых затрат, типа украшения класса к Новому году или какому-то мероприятию.

Суммы небольшие, касаются в основном того, что действительно проще сделать родительскому комитету, чем каждый будет решать индивидуально.

«САМИ УБИРАЕМ И ВСЕ ПОКУПАЕМ»

О самых маленьких тратах рассказал учитель из села Ростовской области Галина.

- В этом году попросила сдать родителей по 630 рублей на прописи. Как же без них работать? Кроме того, договорились, что купим детям одинаковые жилеты. Они вышли по 1300 рублей каждый.

Галина добавила, что родители иногда дарят ей букет цветов ко Дню учителя, а случается – и коробку конфет. Скорее всего, такой подарок обходится им в 150-200 рублей.

– Мы даже на ремонт класса ничего не собирали. Краску и побелку дала школа. Работники по зданию сделали все работы. Шторы я сама сняла, постирала, а потом вымыла класс и повесила их, – рассказала учительница.

А вот бумагу, папки и файлы учителя в этой школе покупают сами.

ДЕНЬГИ УХОДЯТ НА РЕПЕТИТОРОВ

У Ирины двое детей, во 2-ом и 11-ом классах. И она говорит, что расходы, связанные с учебой в школе старшей дочери, – основная статья трат в домашнем бюджете. Прежде всего много денег уходит на репетиторов. Может быть, дело в том, что девочка плохо учит школьный материал?

- Вовсе нет. Просто часть тем по математике в прошлом году в школе не прошли вовсе. В этом году изучаются новые темы, - перечисляет мать. - Но чтобы их освоить, необходимо знать пройденный материал. А как, если он не разбирался? Аналогичным образом обстоит дело и с некоторыми другими предметами. Например, учитель по химии признается, что за один урок изложить детям программу в удобоваримом виде и закрепить ее невозможно.

Так, Ирина и решила, что ее дочь будет дополнительно заниматься по обществознанию и биологии, потому что эти предметы девушка будет сдавать на ЕГЭ. Час подготовки по обходится в тысячу рублей. Кроме того, дважды в неделю ребенок занимается по биологии в одном из центров дополнительного образования. Это стоит 13,5 тысячи рублей в месяц.

Мама добавила, что до начала учебного года в классе сдали 600 рублей на принтер и экран для класса. Такую же сумму собрали на украшение школы к 1 сентября и подарки первоклассникам. Две тысячи ежегодно сдают на нужды класса (воду, стаканчики и бумагу). Еще 350 рублей сдавали на страховку.

– Скорее всего, будем отдельно сдавать деньги на подарки ко Дню учителя, к другим праздникам. В школе с нас никто никогда не требовал каких-то презентов. Но потом учителя выражали обиду, что им ничего не дарили. Родители чувствовали себя неловко. Хотя с чего, казалось бы? Они же просто выполняют свои обязанности, – пожимает плечами ростовчанка.

Также она добавила, что все время, сколько занимаются дети, деньги она сдает молча, хотя и бывает с чем-то не согласна. Однако эти предложения, как правило исходят от родителей, а не учителей. Но, в целом, суммы оказываются посильными. Кроме того, женщина понимает, что те же расходы на бумагу учителям никто, кроме родителей, не компенсирует.

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