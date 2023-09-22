В многоэтажке Ростова сосед битой проломил женщине голову

На место ЧП вызвали полицию и врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице давний конфликт соседей по дому закончился кровопролитием. Зять 50-летней ростовчанки, получившей ранение головы, рассказал о предыстории и самом нападении.

Ростовчанке предстоит серьезная операция. Фото: из архива семьи

«БЫЛ РИСК ВЗЛЕТЕТЬ НА ВОЗДУХ»

Известно, что ЧП произошло в многоэтажке на улице Профсоюзной в Железнодорожном районе. По словам Дениса, родители жены почти всю жизнь живут в этом доме. А лет 10 назад в него переехали мама с сыном.

- Мои родные живут на четвертом этаже, а та семья – на третьем. Мужчине лет 50. Он часто конфликтовал с жильцами дома. А 1 сентября едва не превратил весь подъезд в пепелище.

Со слов Дениса, ранним утром люди почувствовали запах гари. Сразу же поняли, откуда он доносится.

- Соседи стали стучать в дверь квартиры, в которой живет Евгений (имя изменено – прим. ред.) и его мама. Но никто не открывал. Колотили изо всех сил. Ведь мало того, что и сам хозяин мог сгореть, так еще из-за того, что в доме – газ, был риск взлететь на воздух всем.

А когда мужчина так и не открыл, то на место вызвали пожарных. Спасателям все же удалось достучаться до Евгения. В пресс-службе Главного Управления МЧС по Ростовской области подтвердили, что в тот день вызов по этому адресу действительно был.

- Площадь пожара составила два квадратных метра. Горели личные вещи, — уточнили в ведомстве.

Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но нет.

Женщина получила серьезные увечья. Фото: их архива семьи

«ПОСЫПАЛИСЬ УДАРЫ БИТОЙ»

Вечером, 20 сентября, на Наталью, которая была среди тех, кто пытался спасти соседскую квартиру от огня, было совершено нападение.

- Видимо, Евгений затаил обиду, которая в нем все росла. В тот вечер теща с тестем, как обычно, собрались выгуливать собаку. Но как только открыли дверь квартиры, на них посыпались удары битой.

Мужчина успел рефлекторно увернуться - на реакции сказались многолетние занятия спортом. А вот супруга, стоявшая за ним, не смогла защитить себя от удара. Бита обрушилась ей на голову.

- Уверен, Евгений специально их подкарауливал. Тесть его скрутил, связав веревкой. На шум выбежали другие соседи, которые вызвали и скорую, и полицию.

Наталья сразу же, прямо в подъезде, написала заявление о нападении. После ее отвезли в больницу.

«СПАДЕТ ОТЕК - СДЕЛАЮТ ОПЕРАЦИЮ»

- У тещи сломана одна из лицевых костей. Она с трудом говорит, ест только детские пюре, так как не может жевать. После того как спадет отек, врачи сделают операцию. Нужно будет собирать сломанные кости и ставить пластину.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что заявление от Натальи действительно поступало.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сказали в ведомстве.

А тем временем, говорит Денис, Евгений все также находится у себя дома, что очень смущает жильцов.

- Люди опасаются теперь не только повторения пожара, но и побоев.

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