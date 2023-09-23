Трое детей остались без мамы: В Ростове будут судить ревнивца, который застрелил экс-жену в барбершопе и ранил себя

В Ростове будут судить мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет мужчина, который застрелил бывшую жену. Трагедия произошла в июле. Ревнивый экс-супруг пришел к женщине в ее собственный барбершоп и напал на глазах у сотрудников.

УСТАЛА ТЕРПЕТЬ ВСПЫЛЬЧИВЫЙ ХАРАКТЕР

41-летняя Анастасия и 44-летний Николай несколько нет прожили в браке, воспитывали троих детей. Два года назад супруги развелись - инициатором стала Анастасия. Женщина жаловалась знакомым, что муж ревнует ее без повода, постоянно устраивает сцены и скандалы.

После расставания с Николаем жизнь Анастасии стала налаживаться. Она открыла модный барбершоп в одном из офисных зданий. Несмотря на собственный бизнес, женщина вела активный образ жизни, проводила много времени с детьми и и даже путешествовала.

Николай тем временем не мог забыть супругу. Его выходки становились все агрессивнее.

- Он ее преследовал все эти два года после развода. Звонил, выводил на разговоры, орал, даже избивала. Мог прийти на работу и устроить скандал, - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» знакомая пары.

ОТКРЫЛ СТРЕЛЬБУ В САЛОНЕ КРАСОТЫ

21 июля Николай в очередной раз пришел на работу к экс-жене. Он спокойно прошел мимо рецепции, зашел в зал и прямо с порога начал кричать на Анастасию. Прямо на глазах у сотрудников барбершопа Николай достал из кармана травматический пистолет и трижды выстрелил в бывшую супругу - в голову и шею. После этого мужчина ранил себя.

Шокированные работники салона тут же позвонили в скорую и полицию. И Анастасия, и Николай, были в сознании. Очевидцы помогли им спустится на первый этаж, где раненых забрали медики.

Ранения Анастасии оказались серьезными - у нее диагностировали переломы черепа. В тот же день в больнице женщина скончалась.

Бывший супруг ростовчанки остался жив.

ДОШЛО ДО СУДА

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - прокомментировал прокурор Пролетарского района Ростова Роман Агапов. – В настоящее время все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Если вину ростовчанина признают, он может отправиться в колонию на срок до 15 лет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» писала о том, что в Орловском районе Ростовской области местный житель убил жену. Как позже расскажет мужчина на допросе, супруга часто упрекала его в том, что тот мало зарабатывает. В один из дней он набросился на женщину с ножом и ударил. Суд признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы.

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