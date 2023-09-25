Погода в Ростовской области на неделю 25 сентября — 1 октября 2023: синоптики прогнозируют продолжение бабьего лета

Днем температура воздуха будет от + 24 до + 27 градусов. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области прогнозируются теплое и ясное бабье лето. В отдельные дни температура воздуха будет достигать +27 градусов. Рассказываем о погоде на неделе — с 25 сентября по 1 октября.

По данным Гидрометцентра, самыми теплыми будут вторник, среда и четверг. Дожди не ожидаются ни в один их этих дней.

В понедельник, 25 сентября, днем воздух прогреется до + 26 градусов. Ночью — до + 15 градусов. При этом небольшой восточный ветер может достигать скорости 5 метров в секунду.

Во вторник, среду и четверг синоптики прогнозируют до +27 градусов и также +15 градусов ночью. При этом в ночь с четверга на пятницу станет прохладней — до + 14 градусов. В эти дни ветер может усилиться до 6 метров в секунду.

В пятницу днем, 29 сентября, будет по-прежнему тепло — до + 26 градусов. А вот ночью уже — до + 12 градусов.

В выходные, 30 сентября и 1 октября, в Ростове прогнозируют до + 24 градусов, ночью — до +12-13 градусов. В воскресенье ветер стихнет до трех метров в секунду.

Практически во все дни недели, кроме воскресенья, атмосферное давление будет выше нормы и достигать 760 мм ртутного столба.

Напомним, ранее агроном рассказал, почему в сентябре в Ростовской области внезапно зацвели деревья. Специалист объяснил, как это может отразиться на будущем урожае.

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