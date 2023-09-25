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Происшествия25 сентября 2023 0:00

«Гениальный проект» - так назвали свою группу аферисты, разводившие пенсионеров под Ростовом

Как участник группы «Гениальный проект» оказался должен 250 тысяч рублей пенсионеркам из Волгодонска
Анна ШИЛЯЕВА
Житель Краснодарского края обманул пенсионерок из Волгодонска

Житель Краснодарского края обманул пенсионерок из Волгодонска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгодонске Ростовской области две пожилые женщины потеряли все свои сбережения из-за афериста из Краснодарского края. 20-летний житель соседнего региона хоть и работал по найму, но вечно жаловался на то, что ему едва сводит концы с концами.

И когда ему в один из мессенджеров поступило сообщение от незнакомца с предложением легких и «быстрых» денег, Сергей (имя изменено – прим. ред.) заинтересовался.

Для того, чтобы стать членами одной команды, пояснил онлайн-собеседник, нужно было вступить в группу с громким названием «Гениальный проект».

«ЭТО ТВОЙ ВНУК АНДРЕЙ»

Сергей прошел по присланной ссылке и оказался в сообществе в одном из мессенджеров. При этом название группы хоть и анонсировало что-то «гениальное», схема заработка оказалась незамысловатой и криминальной.

Незнакомые онлайн-кураторы благодаря своей наглости и актерскому таланту «разводили» доверчивых пенсионерок из Волгодонска. Так, первой жертве позвонили на домашний телефон.

- Алло, это твой внук Андрей, — уверенно сказал незнакомец.

А дальше – привычная схема телефонных мошенников. Аферист сбивчивым и чуть приглушенным голосом говорил, что устроил аварию. И тут же давил на то, что может сесть в тюрьму, если бабушка его не спасет. Мол, нужно было лишь передать деньги некоему водителю «следователя».

И тут на сцену «выходил» Сергей, который специально для этого приехал на Дон из другого региона. Кубанец и был тем самым «водителем следователя». После того как с пенсионеркой поговорили по телефону, к ней приехал Сергей. Он забрал у нее 96 тысяч рублей.

А уже через час мужчина был дома у другой пожилой женщины, которая была уверенна, что ее внучка Настя виновата в аварии на трассе. «Водитель следователя» забрал у этой женщины уже 150 тысяч.

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Дело в том, что определенной «таксы» у мошенников не было. Было лишь одно правило – постараться выманить у доверчивых старушек как можно больше денег, а желательно – все.

В обоих случаях, как позже расскажут обманутые женщины оперативникам, они отдали свои «похоронные». Но надолго в «Гениальном проекте» Сергей не задержался. Его поймали силовики.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» старший помощник прокурора Волгодонска Оксана Дубоносова.

Сергей на суде признал свою вину и его обязали выплатить пострадавшим пенсионеркам все деньги. Также мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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