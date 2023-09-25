«Гениальный проект» - так назвали свою группу аферисты, разводившие пенсионеров под Ростовом

Житель Краснодарского края обманул пенсионерок из Волгодонска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгодонске Ростовской области две пожилые женщины потеряли все свои сбережения из-за афериста из Краснодарского края. 20-летний житель соседнего региона хоть и работал по найму, но вечно жаловался на то, что ему едва сводит концы с концами.

И когда ему в один из мессенджеров поступило сообщение от незнакомца с предложением легких и «быстрых» денег, Сергей (имя изменено – прим. ред.) заинтересовался.

Для того, чтобы стать членами одной команды, пояснил онлайн-собеседник, нужно было вступить в группу с громким названием «Гениальный проект».

«ЭТО ТВОЙ ВНУК АНДРЕЙ»

Сергей прошел по присланной ссылке и оказался в сообществе в одном из мессенджеров. При этом название группы хоть и анонсировало что-то «гениальное», схема заработка оказалась незамысловатой и криминальной.

Незнакомые онлайн-кураторы благодаря своей наглости и актерскому таланту «разводили» доверчивых пенсионерок из Волгодонска. Так, первой жертве позвонили на домашний телефон.

- Алло, это твой внук Андрей, — уверенно сказал незнакомец.

А дальше – привычная схема телефонных мошенников. Аферист сбивчивым и чуть приглушенным голосом говорил, что устроил аварию. И тут же давил на то, что может сесть в тюрьму, если бабушка его не спасет. Мол, нужно было лишь передать деньги некоему водителю «следователя».

И тут на сцену «выходил» Сергей, который специально для этого приехал на Дон из другого региона. Кубанец и был тем самым «водителем следователя». После того как с пенсионеркой поговорили по телефону, к ней приехал Сергей. Он забрал у нее 96 тысяч рублей.

А уже через час мужчина был дома у другой пожилой женщины, которая была уверенна, что ее внучка Настя виновата в аварии на трассе. «Водитель следователя» забрал у этой женщины уже 150 тысяч.

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Дело в том, что определенной «таксы» у мошенников не было. Было лишь одно правило – постараться выманить у доверчивых старушек как можно больше денег, а желательно – все.

В обоих случаях, как позже расскажут обманутые женщины оперативникам, они отдали свои «похоронные». Но надолго в «Гениальном проекте» Сергей не задержался. Его поймали силовики.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» старший помощник прокурора Волгодонска Оксана Дубоносова.

Сергей на суде признал свою вину и его обязали выплатить пострадавшим пенсионеркам все деньги. Также мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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