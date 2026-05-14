«Сильно любила и всегда возвращалась»: Под Ростовом муж расправился со сбежавшей от него женой и уснул рядом с ее телом

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Зерноградского района Ростовской области в одном из частных домов разыгралась трагедия. Мужчина пытался вернуть сожительницу, а когда она отказалась, лишил ее жизни.

«Слишком сильно его любила»

Отношения Максима и его сожительницы Натальи длились около трех лет. Со стороны они казались обычной парой: никто из их знакомых не догадывался о насилии в семье. Из-за патологической ревности гражданского мужа дома регулярно вспыхивали скандалы, которые нередко заканчивались рукоприкладством со стороны Максима.

— Я знала, что он постоянно бил маму, — рассказывала позже на допросах дочь убитой. — Но она ни разу не заявила на него в полицию. Она слишком сильно его любила и всегда возвращалась. После каждой ссоры они быстро мирились и жили дальше.

Дочь убитой выступила в суде в качестве свидетельницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правда иногда все же женщина пыталась поставить точку в абьюзивных отношениях. После самых сильных ссор она убегала от мужчины в соседнюю деревню — туда, где жила до переезда к Максиму.

«Он все время ее возвращал»

Позже соседка скажет, что привыкла к таким сценам: иногда дом пустовал месяцами, а потом вдруг в окнах загорался свет.

— В такие моменты я понимала, что это Наташа от своего сбежала. В то же время не сомневалась, что ненадолго. Максим все время ее возвращал.

Очередная крупная ссора разразилась между сожителями в феврале 2025 года после совместного застолья. В этот вечер Максим все время упрекал Наталью в неверности и непослушании. Мужчину возмущало, что гражданская жена не хотела выполнять его мелкие поручения.

Утром уставшая от агрессии и упреков женщина решила уйти. Она тихо собрала вещи и в очередной раз сбежала к себе домой, надеясь найти там покой.

Устав от скандалов, женнщина сбежала в родной дом. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Слышали крики, но не стали вызывать полицию

Максим три дня ждал, когда беглянка вернется, но они так и не появилась на пороге. Тогда он сам отправился в соседнее село за Натальей и уже с порога приказал ей собираться. Однако в этот раз она впервые нашла в себе силы отказаться.

Ответ женщины привел Максима в ярость. Соседи пары вспоминали, что сразу почувствовали неладное:

— Мы слышали крики, сразу поняли — опять отношения выясняют, — даст показания в суде свидетельница.

Но, несмотря на это, селянка не стала вызывать полицию.

Как потом расскажет Максим на допросе и в зале суда, он пытался силой дотащить женщину до двери, но та дала ему отпор. Тогда он напал.

В какой-то момент пострадавшая перестала кричать и сопротивляться. Агрессор решил, что сожительница уснула.

— Я лег рядом с ней и крепко уснул.

Подошел к начальнику угрозыска и во всем сознался

По словам подозреваемого, он даже не понял, что Наталья уже не дышит. Он провел всю ночь рядом с телом женщины и только утром заподозрил неладное. Проверил пульс и понял, что она мертва.

Испугавшись, Максим убежал домой. Лишь на следующий день он осознал содеянное и пришел к зданию полиции, где прямо на улице подошел к начальнику уголовного розыска и во всем сознался. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Мужчина отправился в полицию, где прямо на улице подошел к начальнику уголовного розыска и сознался во всем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В суде дончанин полностью признал вину. Его приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Увидел открытую форточку и залез: В Ростове многодетный отец убил пенсионера ради суммы в 84 рубля и десяти пачек сигаре

«Я платить не обязан!»: 63-летний ростовчанин отправился в колонию из-за спора об оплате ЖКХ