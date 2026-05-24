«Я забыл, как пахнет улица весной»: Дедушка из Ростова два года не выходил из квартиры, пока волонтеры не совершили чудо

Добровольцы из Ростова собрали деньги на современную коляску и вывезли пенсионера во двор.

78-летний Михаил Сергеевич из Ростова оказался заложником собственной квартиры. Из-за тяжелой болезни ног он не мог преодолеть три лестничных пролета. Два долгих года его миром было окно на кухне. Пока в дверь не постучали волонтеры.

Жизнь в четырех стенах

Михаил Сергеевич в прошлом — инженер одного из крупных ростовских заводов. Жена давно умерла, дети переехали в другие города и завели собственные семьи. Долгое время пенсионер справлялся сам: ходил на рынок, общался с соседями во дворе, читал газеты на лавочке. Но пару лет назад здоровье резко дало сбой.

Проблемы с суставами превратили каждый шаг в пытку. Вскоре дедушка перестал выходить даже в подъезд. Лифта в старом доме нет, а спуск по крутым ступеням стал невозможным.

Михаил Сергеевич в прошлом — инженер на одном из крупных ростовских заводов.

- Мы узнали о Михаиле Сергеевиче совершенно случайно, — рассказывает волонтер Владислав Колесников. — Нам позвонила его соседка, бабушка Нина. Она приносила ему продукты из магазина, помогала оплачивать коммуналку. Говорит: «Ребята, дед совсем сдал. Целыми днями сидит у окна, смотрит на двор и молчит. Жалко его до слез, угаснет ведь человек от тоски».

У соседки были запасные ключи от квартиры Михаила Сергеевича. Так они попали домой к пенсионеру.

- В этот момент дедушка сидел в кресле у окна. Он очень обрадовался гостям, рассказывал про завод, про молодость. А потом вдруг замолчал, посмотрел на улицу и тихо сказал: «Ребята, а я ведь даже забыл, как пахнет улица весной. Кажется, целая вечность прошла». У меня тогда мурашки по коже пошли. Человек буквально заперт в своем доме.

Решили собрать деньги

Волонтеры поняли: нужно срочно что-то делать. Обычная инвалидная коляска пенсионеру бы не помогла — ему не хватало сил крутить колеса руками. Нужна была современная модель с электроприводом. Стоила такая техника немало — около 100 тысяч рублей.

- Мы скинулись всей нашей волонтерской командой, — говорит Владислав. — Собрали 50 тысяч рублей. Оставалось найти еще 50. Написали пост в группе в социальных сетях, просто рассказали историю. Люди откликнулись моментально. Кто-то перевел сто рублей, кто-то - больше. Одна женщина прислала сразу 10 тысяч со словами: «Для моего деда не успели, пусть хоть ваш порадуется». Недостающую сумму собрали за пару дней!

Потом были поиски нужной модели, ожидание доставки. И вот огромная коробка оказалась в квартире пенсионера. Волонтеры быстро собрали коляску, зарядили аккумулятор.

Михаила Сергеевича аккуратно вывели под руки и усадили в кресло уже на улице.

Первый выезд

Спустить тяжелую коляску с третьего этажа помогли крепкие ребята из соседнего подъезда. Михаила Сергеевича аккуратно вывели под руки и усадили в кресло уже на улице.

Дедушка неуверенно коснулся джойстика, и коляска плавно поехала по асфальту.

- Знаете, мы привыкли к обычным вещам: солнце светит, ветер дует, птицы поют. А он ехал по двору и смотрел на все это огромными глазами - как ребенок, которому впервые показали море.

Они доехали до знакомой лавочки, где раньше пенсионер часто сидел и общался с соседями. Бабушка Нина вынесла из дома пакет с семечками. Михаил Сергеевич начал кидать их голубям, которые тут же слетелись со всего двора.

- Он кормит этих птиц, смотрит на нас, а по щекам у него текут слезы, — вспоминает волонтер. — Он даже не пытался их вытирать. Просто сказал: «Спасибо вам, сынки. Я снова живу». В тот момент у половины нашей команды тоже глаза на мокром месте были. Ради таких секунд мы и работаем.

Они доехали до знакомой лавочки, где раньше пенсионер часто сидел с соседями.

Теперь Михаил Сергеевич выходит на прогулки каждый день, когда позволяет погода, и даже сам добирается до ближайшего сквера. Волонтеры договорились с управляющей компанией, чтобы коляску можно было оставлять в просторной колясочной. Бабушка Нина помогает пенсионеру спуститься на первый этаж, а другие соседи соорудили удобный пандус, чтобы человек мог беспрепятственно выезжать из подъезда.

