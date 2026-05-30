Доломановский размыло, Левенцовка тонет: Что происходит в Ростове во время мощного ливня 30 мая 2026

Утро субботы преподнесло жителям донской столицы неприятный сюрприз. Стихия обрушилась на город внезапно: небо затянуло тучами, засверкали молнии, а громовые раскаты разбудили тех, кто планировал провести выходной день в тишине. Рассказываем, что происходит в Ростове во время мощного ливня 30 мая 2026. Как долго продержится непогода и какие рекомендации дают городские власти.

Что происходит в Ростове во время мощного ливня 30 мая 2026

Одной из главных тем обсуждений в социальных сетях стало что происходит в Ростове во время мощного ливня 30 мая 2026 года. В городе произошло стремительное затопление дорог. Потоки воды оказались настолько мощными, что ливневая канализация перестала справляться с нагрузкой в первые же минуты.

Особенно сложная ситуация произошла в центре города. В переулке Доломановском проезжая часть превратилась в бурлящую горную реку. Причиной стал размытый ремонтируемый участок: потоки несут по дороге песок и щебень, создавая серьезные помехи и для водителей, и для пешеходов.

Не менее тревожные кадры приходят из Левенцовки. Здесь работа ливневок оказалась фактически обратной ожидаемой: вместо того чтобы принимать дождевую воду, коммуникации выталкивают её наружу. В результате образовалась огромная лужа, пересечь которую, сохранив ноги сухими, можно только в высоких резиновых сапогах.

Непогода сопровождалась выпадением града. Как сообщают очевидцы, размер градин достигал семи-восьми миллиметров. Некоторые ростовчане, обеспокоенные сохранностью своего транспорта, выбегали на улицу для осмотра машин. К счастью, ледяные частицы такого размера ущерба автомобилям не нанесли. Горожане продолжают активно делиться фото и видео впечатляющих последствий ливня в городских пабликах.

Прогноз погоды в Ростове после мощного ливня 30 мая 2026

По информации синоптиков, по прогнозу погоды в Ростове после мощного ливня 30 мая 2026 опасный период продлится до 1 июня. В это время ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Ветер северо-западный постепенно сменит направление на юго-западное. Скорость порывов может достигать от 20 до 25 метров в секунду.

Температурный режим выглядит так: днем воздух прогреется до 16 – 18 градусов тепла.

В целом по Ростовской области прогнозируются кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах они могут перерасти в сильные. При этом сохраняется вероятность опасных заморозков в ночное время. Исключая южные территории, ночью при прояснениях температура в воздухе и на поверхности почвы местами может упасть до -2 градусов.

Предупреждение властей из-за мощного ливня 30 мая 2026

Глава Ростова Александр Скрябин обратился к жителям в связи с действием комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Предупреждение властей из-за мощного ливня 30 мая 2026 года прозвучало из-за риска возникновения аварий. Возможны падения ветхих деревьев, обрывы линий электропередач и подтопления низменных участков. Из-за этого горожан просят соблюдать меры предосторожности.

Жителям рекомендуется по возможности воздержаться от прогулок и переждать пик стихии в помещении. Автомобилистам настоятельно советуют не оставлять транспорт вблизи деревьев и рекламных конструкций. Категорически запрещено прятаться под высокими деревьями во время грозы, так как это опасно для жизни.

Коммунальные и дорожные службы Ростова переведены в режим повышенной готовности и занимаются устранением возникающих локальных аварий. Обо всех экстренных случаях необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру вызова служб «112».

