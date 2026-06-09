Поезда идут с задержкой до девяти часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отставание поездов, идущих через Ростов, 9 июня достигает девяти часов. Как сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», после атаки БПЛА на полуостров 7 июня, позже начали движение и выбились из графика составы, следующие из Крыма. Собрали последние новости о задержке поездов, идущих через Ростов, на 9 июня 2026.

Последние новости о задержке поездов, идущих через Ростов, на 9 июня 2026: кто и насколько

По информации перевозчика, все поезда из Крыма стартуют с начальных станций маршрута и двигаются по расписанию до своих обычных конечных станций.

По состоянию на 10.00 МСК следуют с опозданием поезда «Таврия»:

Из Крыма:

- № 174 Евпатория – Москва, который должен был отправиться 7 июня, задерживается на 8,5 часа;

- № 098 Симферополь – Москва, стартовавший 8 июня, отстает на 8 часов;

- № 184 Севастополь - Мурманск, выехавший 8 июня, выбился из графика на 9 часов;

- № 174 Евпатория – Москва, что отравился 8 июня, опаздывает на 3 часа;

Для пассажиров организована работа горячей линии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- № 092 Севастополь – Москва, который покинул начальную станцию 8 июня, задерживается на 6,5 часа;

- № 068 Симферополь – Москва, выехавший 8 июня, отстает на 1 час;

- № 194 Севастополь – Челябинск, который поехал 9 июня, опаздывает на 1 час.

– Телефоны горячей линии перевозчика: 8-800-775-54-53 и 8-800-100-54-53, – перечислили в пассажирской компании. – Просьба обращаться на горячую линию только тех пассажиров, кому нужна оперативная информация, то есть чей вопрос связан с поездом, который должен отправиться сегодня или сейчас находится в пути.

Задержка поездов связана с ЧП на Крымской железной дороге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Причина задержки поездов, идущих через Ростов, на 9 июня 2026

Причиной задержки поездов, идущих через Ростов, на 9 июня 2026 стало нарушение движения 8 июня после ночной атаки БПЛА.

- В ночь на 8 июня был поврежден локомотив поезда № 68 Москва - Симферополь. Погиб помощник машиниста, а машинист тепловоза оказался ранен. Пассажиры не пострадали, - объяснил перевозчик. - Движение поездов по Крымской железной дороге было временно остановлено, а для пассажиров некоторых поездов «Таврия» организовали перевозку автобусами.

Пассажирам пришлось ждать отправки составов, которую перенесли на несколько часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Нас фактически отрезали от всего»: Под Ростовом жители четырех поселков часами простаивают в пробках из-за отмененного поворота