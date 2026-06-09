Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отставание поездов, идущих через Ростов, 9 июня достигает девяти часов. Как сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», после атаки БПЛА на полуостров 7 июня, позже начали движение и выбились из графика составы, следующие из Крыма. Собрали последние новости о задержке поездов, идущих через Ростов, на 9 июня 2026.
По информации перевозчика, все поезда из Крыма стартуют с начальных станций маршрута и двигаются по расписанию до своих обычных конечных станций.
По состоянию на 10.00 МСК следуют с опозданием поезда «Таврия»:
Из Крыма:
- № 174 Евпатория – Москва, который должен был отправиться 7 июня, задерживается на 8,5 часа;
- № 098 Симферополь – Москва, стартовавший 8 июня, отстает на 8 часов;
- № 184 Севастополь - Мурманск, выехавший 8 июня, выбился из графика на 9 часов;
- № 174 Евпатория – Москва, что отравился 8 июня, опаздывает на 3 часа;
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- № 092 Севастополь – Москва, который покинул начальную станцию 8 июня, задерживается на 6,5 часа;
- № 068 Симферополь – Москва, выехавший 8 июня, отстает на 1 час;
- № 194 Севастополь – Челябинск, который поехал 9 июня, опаздывает на 1 час.
– Телефоны горячей линии перевозчика: 8-800-775-54-53 и 8-800-100-54-53, – перечислили в пассажирской компании. – Просьба обращаться на горячую линию только тех пассажиров, кому нужна оперативная информация, то есть чей вопрос связан с поездом, который должен отправиться сегодня или сейчас находится в пути.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Причиной задержки поездов, идущих через Ростов, на 9 июня 2026 стало нарушение движения 8 июня после ночной атаки БПЛА.
- В ночь на 8 июня был поврежден локомотив поезда № 68 Москва - Симферополь. Погиб помощник машиниста, а машинист тепловоза оказался ранен. Пассажиры не пострадали, - объяснил перевозчик. - Движение поездов по Крымской железной дороге было временно остановлено, а для пассажиров некоторых поездов «Таврия» организовали перевозку автобусами.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
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