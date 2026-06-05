Задержались поезда, которые следуют из Крыма в Москву, Санкт-Петербург и Омск. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отставание поездов, идущих через Ростовскую область, 5 июня увеличилась для некоторых составов до 11 часов. При этом таких составов сократилось — некоторые уже нагнали свой график или прибыли на место назначения. Как сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», из графика выбились поезда, следующие из Крыма из-за действовавшей накануне авиационной опасности на полуострове. Собрали последние новости о задержке поездов в Ростовской области на 5 июня 2026.

Последние новости о задержка поездов, идущих через Ростов, на 5 июня 2026: кто опаздывает и насколько

По состоянию на 9:00, с опозданием следуют восемь поездов «Таврия», идущие по направлению из Крыма:

- № 078 Симферополь – Санкт-Петербург, который отправлялся 3 июня, задерживается на 5 часов;

- № 174 Евпатория – Москва, который по расписанию должен был стартовать 3 июня, опаздывает на 6 часов;

- № 092 Севастополь – Москва, он должен был выехать 3 июня, отстает от графика на 11 часов;

- № 098 Симферополь – Москва, отправившийся 4 июня, задерживается на 1,5 часа;

- № 076 Симферополь – Омск, выехавший 4 июня, отстает на 4,5 часа;

Пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, должны обеспечить питанием и водой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- № 028 Симферополь – Москва, что стартовал 4 июня, опаздывает на 2,5 часа;

- № 092 Севастополь – Москва, который отправился 4 июня, задерживается в пути на 6,5 часов;

- № 098 Симферополь – Москва, что выехал 5 июня, выбился из графика на 5 часов.

– Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой, – заверяет компания-перевозчик. – Тем, кому нужна помощь в вагоне, следует обращаться к начальнику поезда и проводникам.

Время задержки поездов в пути может измениться. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также железнодорожники предупреждают, что время задержки поездов в пути может измениться.

– Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Также информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-775-54-53.

Остальные поезда, которые не указаны, вошли в график или прибыли на станции назначения, добавили в компании.

Некоторые поезда задерживаются до 11 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Причины задержки поездов, идущих через Ростовскую область, 5 июня 2026

Причиной задержки поездов стало временное перекрытие движения на Крымском мосту днем ранее, 4 июня. Ограничения ввели утром в четверг из-за авиационной опасности на полуострове, но спустя несколько часов сняли.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Нас фактически отрезали от всего»: Под Ростовом жители четырех поселков часами простаивают в пробках из-за отмененного поворота