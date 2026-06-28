Вспыхнули после лобового ДТП: В Ростовской области на трассе столкнулись два грузовика, один из водителей погиб

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области водитель грузовой машины погиб при пожаре после серьезного ДТП. Детали аварии, произошедшей на участке Шахты — Цимлянск, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Лобовое ДТП с участием большегрузов

Авария произошла около полудня 28 июня на участке автодороги в Константиновском районе. По трассе двигался автомобиль «Скания» с прицепом. За рулем находился 44-летний водитель. Предварительно, по данным ГАИ, мужчина «не учел погодные условия и не придерживался безопасной скорости, из-за чего в итоге не справился с управлением».

Неуправляемая фура столкнулась со встречным грузовым транспортом. После этого в считанные минуты вспыхнул пожар. Судя по фото и видео, пламенем были охвачены обе машины. Черный дым на месте ДТП был виден издалека.

— Неустановленный водитель встречного автомобиля скончался на месте происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции. — Правоохранители уже посетили место ДТП. Следователи МВД выясняют обстоятельства случившегося.

Грузовики столкнулись в Константиновском районе. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Водителей просят быть осторожными

В Госавтоинспекции напоминают: водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Нужно строго соблюдать правила дорожного движения, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться за рулем на гаджеты или беседы с другими людьми. Также не следует совершать резкие непродуманные маневры. Особое внимание требуется в непогоду, если ехать приходится в дождь и при сильном ветре.

В результате ДТП погиб один человек. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Кроме того, водителям советуют следить за своим состоянием. При малейших признаках усталости за рулем лучше остановиться и отдохнуть.

Напомним, по информации МЧС, вчера за сутки в регионе зафиксировали четыре аварии, в одной из них погиб человек.

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