«Мы обошли систему»: Мама объяснила, почему разрешила школьнице из Таганрога прийти на выпускной в мини и кружевных чулках

Наряд для праздника мама и дочь выбирали вместе. Фото: предоставлено мамой выпускницы/Мария Ленц

Выпускной вечер в одной из школ города Таганрога Ростовской области обернулся громким скандалом. 16-летнюю Анну (имя изменено, — прим. ред.), по словам мамы, не хотели пускать на сцену за аттестатом из-за наряда. Классный руководитель и директор обвинили девятиклассницу в непристойном виде из-за короткого платья, чулок и чокера на шее.

Редакция «КП — Ростов-на-Дону» поговорила с мамой школьницы и узнала, почему они выбрали такой образ, и чем закончился конфликт с учителями.

Вдохновилась японскими куклами

Наряд для праздника мама и дочь выбирали вместе. По словам женщины, они увидели интересное платье в интернете и решили сделать заказ. Анна хотела повторить образ японских кукол, и семья не видела в этом ничего откровенного.

Девушка выбрала белоснежный наряд. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

- Я увидела ее как красивую куклу в этом наряде, — рассказывает мать. — Чулки смотрелись совершенно не вульгарно. У нас даже мыслей не было о каком-то другом подтексте. К тому же, под юбкой у дочери были надеты специальные защитные шорты. Все было прикрыто — и грудь, и ягодицы. Но мы живем во время, когда каждый видит только то, что хочет видеть.

«Где твоя мама?»

Проблемы начались прямо во время торжественной церемонии. Классный руководитель остановила Анну и строго спросила: «Где твоя мама?».

- Когда меня позвали, я вообще не поняла сути претензий.

Тем не менее, выпускнице категорически запретили подниматься на сцену. Учителя заявили, что в таком виде аттестат она не получит. Начался долгий и горячий спор. Мать стояла на своем, защищая право ребенка на праздник. В итоге после скандала школьница все-таки выбежала к микрофону и забрала свой документ.

«В 10 классе я тоже выделялась»

Сразу после вручения аттестатов конфликт вспыхнул с новой силой. Маму вызвали в кабинет директора. Руководство устроило воспитательную беседу. В итоге родительница поделилась историей в социальных сетях. Но вместо поддержки столкнулась с волной критики.

Наряд девушки отличался от платьев сверстниц. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

- Жаль, что мы живем в обществе, где столько взрослых людей не умеют адекватно выражать свое мнение, — написала она на своей странице. — Задевает ли меня это? Наверное, да. Но я через многое прошла в жизни. В 10 классе я тоже выделялась, и учителя шептались за моей спиной. Говорили, что это непозволительно. Но мы обошли систему, и я не стала той, кем мне пророчили.

По словам женщины, семья стойко пережила негатив в интернете и благодарна тем, кто писал добрые слова в личные сообщения. Но оставаться в этой школе Анна больше не планирует. Сейчас семья решает, куда перевести подростка: в другое учебное заведение или сразу подать документы в колледж.

ОФИЦИАЛЬНО

Как рассказали «КП — Ростов-на-Дону» в администрации приморского города, действительно, девочка в таком наряде пришла на выпускной.

- С родителями провели беседу. Но аттестат был вручен на сцене, и этому никто не препятствовал, - сообщили городские власти.

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Проблемы начались прямо во время торжественной церемонии. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

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