Оставила лежанку у окна: В Таганроге суд заставил двух соседок поровну заплатить за конфликт пуделя и кошки

В Таганроге суд признал обоюдную вину хозяек пуделя и упавшей с пятого этажа кошки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

56-летняя жительница Таганрога Валентина (имя изменено. — Прим. ред.) души не чаяла в своей кошке по кличке Кукла. Но спокойная жизнь женщины закончилась, когда у соседей появился той-пудель. Хозяева часто выпускали питомца в подъезд без поводка. Собака, по словам Валентины, держала в страхе весь дом.

Пятилась к открытому окну

Однажды утром Валентина выпустила любимицу в подъезд. Кошка любила лежать на подоконнике пятого этажа, где у нее был оборудованный собственный уголок. В это же время соседка снизу выпустила своего той-пуделя без поводка. Увидев Куклу на окне, пес начал громко лаять.

- Пудель вел себя очень агрессивно. Кукла сильно испугалась, попятилась назад и сорвалась вниз с пятого этажа, — рассказывала в суде владелица кошки. — Мой мужчина выбежал на площадку и видел весь этот ужас. Пес бесконтрольно носился и лаял.

Валентина каждый день носила семикилограммовую кошку на процедуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Женщина в панике бросилась на улицу. Кошка выжила, но получила тяжелейшие травмы. Возвращаясь домой с окровавленным животным на руках, хозяйка столкнулась с владелицей собаки.

- Я спросила, почему ее пудель гуляет без надзора в подъезде. А она лишь ответила, что просто не удержала пса, и он выскочил сам!

Ходьба с нагрузкой

В ветеринарной клинике Кукле диагностировали оскольчатые переломы обеих задних лап. Ей сделали две сложные операции, ставили пластины и капельницы. За лечение пришлось отдать 52 977 рублей.

- Беда не приходит одна, — вздыхает хозяйка. — Кошка весит семь килограммов. Полтора месяца я каждый день носила тяжелую переноску на процедуры. А ведь незадолго до этого перенесла сложную операцию по замене коленного сустава.

От таких нагрузок ноги не выдержали. У женщины обострился гонартроз третьей стадии. Боли были такие, что пришлось снова идти к хирургам, ставить гормональные блокады и начинать долгое лечение. От переживаний у таганроженки начались бессонница и депрессия.

Хозяйка той-пуделя подала апелляцию, но безуспешно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

100 тысяч за страдания!

Валентина потребовала взыскать с соседки все расходы на ветеринара и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за то, что у нее ухудшилось ментальное здоровье.

Однако судья внимательно изучил детали и принял другое решение. Виноваты оказались обе женщины. Владелица пуделя действительно нарушила закон — собака бегала по подъезду без поводка. Но и хозяйка кошки проявила грубую неосторожность.

Суд постановил, что оставлять животное без присмотра на подоконнике у распахнутого окна — это тоже прямое нарушение правил содержания.

В итоге вину разделили пополам. Сумму иска урезали ровно на 50%. Хозяйку пуделя обязали выплатить 26 488 рублей за операции Куклы и три тысячи рублей за моральные страдания.

Владелица собаки пыталась оспорить вердикт в Ростовском областном суде. Она уверяла, что той-пудель не опасная порода, а кошка упала сама. Но судебная коллегия оставила решение в силе. Теперь обеим соседкам придется тщательнее следить за своими питомцами.

В ветеринарной клинике Кукле диагностировали оскольчатые переломы обеих задних лап. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Безопасность питомца всегда начинается с владельца»

Чтобы лучше понять ситуацию, мы попросили прокомментировать ее юриста Татьяну Руденко.

- Люди часто забывают, что по закону домашнее животное приравнивается к имуществу. Владелец несет за него полную ответственность, - говорит эксперт. - Соседка нарушила правила выгула, когда выпустила собаку в подъезд без поводка. Но и хозяйка кошки проявила ту самую «грубую неосторожность», о которой говорится в Гражданском кодексе. Оборудовать лежанку на подоконнике пятого этажа прямо у открытого окна — это огромный риск.

Суд справедливо постановил, что обе женщины сами создали опасную ситуацию. Вина обоюдная, поэтому и сумму компенсации разделили поровну. Это отличный урок для всех: безопасность питомца всегда начинается с владельца.

У женщины обострился гонартроз третьей стадии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

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