Фатальное упорство: Пенсионер из Ростовской области отдал мошенникам 6,6 млн рублей даже после беседы в полиции

Пенсионер отдал мошенникам все свои накопления. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 79-летний мужчина стал очередной жертвой многоходовой схемы. Несмотря на то что в процесс вмешалась служба безопасности банка и сам пенсионер был доставлен в полицию для беседы, он все равно передал мошенникам 6,6 миллиона рублей.

Тревожный звонок от «директора»

За помощью к правоохранителям житель Белокалитвинского района обратился уже постфактум, рассказали в главке донской полиции. Как выяснили в ведомстве, история началась со звонка неизвестного, который представился директором школы, где раньше работал пенсионер. Звонивший сообщил доверчивому мужчине, что с ним скоро свяжутся сотрудники правоохранительных органов.

Ожидание не затянулось. Следом поступил звонок от «следствия». Незнакомый голос огорошил пенсионера новостью: на его имя якобы оформлен кредит на миллион рублей под залог дачи, а также заблокирован подозрительный перевод на 870 тысяч рублей в недружественную страну. Чтобы спасти положение и избежать мнимого уголовного преследования, мужчине предложили сотрудничество в поимке преступников.

Сбой в банке не остановил жертву

Действуя строго по указке кураторов, белокалитвинец отправился в банк. Для убедительности взял с собой сына. Легенда для кассира звучала правдоподобно: мужчина объяснил, что хочет закрыть депозит и передать накопления наследникам.

Мужчина обналичил все деньги. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Однако план мошенников дал сбой из-за бдительности финансового учреждения. Служба безопасности банка посчитала, что в операции есть признаки обмана. Счета клиента заблокировали, а самого пожилого человека доставили в полицию для разбирательства.

Правоохранители провели с мужчиной беседу. Ему детально объяснили, что он находится под влиянием телефонных мошенников. Полицейские пытались воззвать к логике и предупредили о возможных последствиях. Однако пенсионер проявил упорство, категорически настаивая на добровольности своих действий.

После того как счета разблокировали, обналичил все сбережения. В этот момент преступники снова вышли на связь. Они выдвинули новое требование: так как банкноты якобы «засвечены» в незаконной деятельности, их необходимо срочно доставить на «экспертизу» по указанному адресу. Подчинившись инструкциям, потерпевший в условленном месте передал сверток с 6 650 000 рублей незнакомой женщине-курьеру.

В региональном главке МВД подтвердили, что возмездие за обман наступило мгновенно:

— После этого связь с мошенниками прервалась, мужчина осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию, — прокомментировали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас оперативники занимаются розыском причастных к преступной схеме.

Полиция напоминает: стоп-правила

Из-за участившихся случаев правоохранители вновь обращаются к жителям региона:

— Не доверяйте звонкам с незнакомых номеров, даже если собеседник называет знакомые имена и организации. При любом давлении кладите трубку и перезванивайте по официальному номеру. Помните: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят переводить или передавать деньги, — настаивают в полиции.

Как «серая» связь помогает преступникам

Это дело — лишь одно из звеньев масштабной системы мошенников. Последнее время задерживают их пособников. В Каменском районе на скамью подсудимых отправится 37-летняя местная жительница, которая развернула у себя дома подпольную АТС для телефонных мошенников.

Не помогла даже профилактическая беседа с полицейскими. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следствие установило, что женщина нашла объявление о «подработке» в интернете и начала массово скупать сим-карты, регистрируя их на случайных людей. Для масштабирования бизнеса приобрела два смартфона с установленным спецсофтом, что позволило преступникам звонить через интернет-сервисы, физически используя аппараты в ее доме.

Всего за полгода - с ноября 2025 по апрель 2026-го - обвиняемая оформила и передала кураторам доступ к 426 сим-картам. За эту нелегальную деятельность она стабильно получала от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. Ее задержали.

В ходе обысков были изъяты телефоны, карты и сотни незадействованных сим-карт. Техническая экспертиза показала, что именно это оборудование использовалось при обмане как минимум четырех людей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Назвал кодовое слово «Пингвин»: 19-летняя девушка из Ростовской области поехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 6,6 млн рублей