Загорелись танкеры: Что известно об атаке БПЛА в Ростовской области в ночь на 9 июля 2026

Два танкера повреждены из-за атаки БПЛА в ночь на 9 июля 2026 года. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ночь на 9 июля работали силы и средства ПВО. Как сообщил губернатор Донского края Юрий Слюсарь, вновь были атакованы два танкера в Таганрогском заливе. Перед этим, в ночь на 8 июля, в результате атаки с неба повреждения уже получали два судна. К сожалению, в ту ночь не обошлось без пострадавших: незначительные ранения получили два человека.

Более 20 дронов сбили в ночь на 9 июля на Дону. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 9 июля 2026: что случилось

В этот раз, по официальным данным, жертв и раненых нет. Однако в ночь на 9 июля 2026 года два танкера получили повреждения и загорелись.

– Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов – процесс продолжается, на втором – возникшее возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется», – сообщил губернатор.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 9 июля 2026: где еще случился пожар

Также из-за падения обломков БПЛА в Азовском районе в карьере загорелся камыш. Это случилось вдали от населенного пункта. На месте работают пожарные.

Кроме Таганрога и Азовского района в ночь на 9 июля ПВО работали в Гуково, в Неклиновском и Чертковском муниципалитетах. В общей сложности на Дону в ночь на 9 июля 2026 годы были сбиты более 20 дронов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Повреждены два танкера, есть пострадавшие: Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026

Глава Таганрога рассказала об эвакуации экипажа танкера после атаки БПЛА