«Отстань, ты мне не мать!»: Муж выгнал ростовчанку из квартиры в Москве и хочет оставить себе детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Счастье Анны и Максима (все имена изменены, — прим. ред.) длилось недолго. Семейные конфликты с каждым годом становились только хуже. А летом 2023 года муж просто выставил женщину за дверь, запретив ей видеться с двумя маленькими дочками.Экс-возлюбленные пришли на программу «Мужское и Женское», чтобы найти выход из непростой ситуации.
Анна и Максим познакомились в интернете. На тот момент ей было всего 17 лет, а ему — 25. Спустя полгода эпистолярного романа ростовчанка перевелась в московский колледж и переехала к жениху. Пара сыграла свадьбу. Но семейная жизнь не задалась с самого начала.
- Я знала, что у мужа есть бывшая жена и ребенок с ДЦП. Мать не вписала Максима в свидетельство о рождении, а он им никак не помогал, — рассказала в студии Анна.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Спустя несколько лет брака Анна забеременела. На свет появилась дочь Алина. Врачи сразу огорошили молодых родителей диагнозом — поликистоз почек. Медики давали малышке всего полгода жизни, но девочка смогла выжить.
- Это тяжелое заболевание передалось ей по наследству от отца.
По словам женщины, после рождения больной дочери муж стал называть ее неполноценной. Упрекал, что она не может выносить здорового наследника.
- Чтобы доказать ему обратное, я забеременела от другого мужчины, — призналась в эфире телешоу Анна. — Родился сын Илья. Я сразу сказала мужу правду, и он согласился воспитывать мальчика как родного.
Позже в семье родилась еще одна общая дочь Света. При этом постоянные ссоры переросли в рукоприкладство. Женщина уверяет, что супруг однажды сломал ей руку, но умолял не обращаться в полицию.
Точка невозврата наступила в июле 2023 года. После очередной ссоры Максим выставил Анну за дверь и бросил ключи от машины. Заявил, что теперь в квартире будет жить другая женщина.
- Пришлось уехать к маме в Ростовскую область.
Женщина забрала с собой только сына Илью. Двух дочек отец оставил у себя. Теперь он подал на развод и требует определить место жительства девочек с ним. А от неродного сына москвич официально отказывается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сам же Максим уверяет, что все 13 лет брака Анна пыталась отобрать у него квартиру. А еще заявляет, что жена сильно пила и даже пыталась его отравить:
- У меня есть таблетки от давления. Раньше упаковки хватало на месяц, а потом она стала уходить за неделю. Я думаю, что Анна подмешивала мне их в еду.
Правда, соседи Анны в один голос твердят, что ростовчанка никогда не была пьяницей, а ее дети всегда ходили чистыми и ухоженными.
Сейчас рядом с Максимом находится новая сожительница Марина. Отец считает, что тяжелобольная Алина может выжить только с ними. Москвич уверен: в ростовских больницах девочку лечить не смогут, нужна столичная клиника. Однако врачи с этим категорически не согласны.
- Заболевание развивается очень медленно, — объяснил врач-нефролог Данил Пыриков. — Девочке уже девять лет, у нее отличная сохранность почек. В Ростовской области есть все необходимые специалисты.
Но самое страшное в этой истории — слова самих детей. В эфире показали кадры, на которых маленькая Алина отрекается от родной матери.
- Мама злая. Она меня не любит, — говорит на видео девочка. — Она била нас со Светой. Угрожала меня убить. Я не хочу к ней, иначе умру там. Папа у меня хороший, он меня лечит. А Марина — моя настоящая мама. Аня, отстань от меня, ты мне не мать...
Специалисты уверены, что эти жуткие слова девочке просто внушили.
- То же самое ребенок говорил и мне на приеме, — прокомментировала психолог Ирина Богачек. — Это классическая история. Девочка рассказывает то, что выгодно ее отцу.
Судебная экспертиза тоже подтвердила, что отец специально формирует у детей негативный образ матери. Мужчина старается выставить себя в лучшем свете, но его показания противоречат друг другу.
- Оставлять дочек с ним нельзя, — заключил психиатр Сергей Каротам. — У мужчины такое состояние, при котором он легко выходит из себя. Алина уже сейчас остро нуждается в помощи специалиста.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Эксперты в студии пообещали взять ситуацию под свой контроль и помочь Анне с адвокатами. Окончательную точку в деле об определении места жительства девочек должен поставить суд.
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