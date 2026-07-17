«Отстань, ты мне не мать!»: Муж выгнал ростовчанку из квартиры в Москве и хочет оставить себе детей

Супруги делят детей после 13 лет совместного жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Счастье Анны и Максима (все имена изменены, — прим. ред.) длилось недолго. Семейные конфликты с каждым годом становились только хуже. А летом 2023 года муж просто выставил женщину за дверь, запретив ей видеться с двумя маленькими дочками.Экс-возлюбленные пришли на программу «Мужское и Женское», чтобы найти выход из непростой ситуации.

Любовь по переписке

Анна и Максим познакомились в интернете. На тот момент ей было всего 17 лет, а ему — 25. Спустя полгода эпистолярного романа ростовчанка перевелась в московский колледж и переехала к жениху. Пара сыграла свадьбу. Но семейная жизнь не задалась с самого начала.

- Я знала, что у мужа есть бывшая жена и ребенок с ДЦП. Мать не вписала Максима в свидетельство о рождении, а он им никак не помогал, — рассказала в студии Анна.

Анна призналась, что забеременела вторым ребенком от другого мужчины. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спустя несколько лет брака Анна забеременела. На свет появилась дочь Алина. Врачи сразу огорошили молодых родителей диагнозом — поликистоз почек. Медики давали малышке всего полгода жизни, но девочка смогла выжить.

- Это тяжелое заболевание передалось ей по наследству от отца.

Умолял не писать заявление

По словам женщины, после рождения больной дочери муж стал называть ее неполноценной. Упрекал, что она не может выносить здорового наследника.

- Чтобы доказать ему обратное, я забеременела от другого мужчины, — призналась в эфире телешоу Анна. — Родился сын Илья. Я сразу сказала мужу правду, и он согласился воспитывать мальчика как родного.

Позже в семье родилась еще одна общая дочь Света. При этом постоянные ссоры переросли в рукоприкладство. Женщина уверяет, что супруг однажды сломал ей руку, но умолял не обращаться в полицию.

Таблетки в еде и новая сожительница

Точка невозврата наступила в июле 2023 года. После очередной ссоры Максим выставил Анну за дверь и бросил ключи от машины. Заявил, что теперь в квартире будет жить другая женщина.

- Пришлось уехать к маме в Ростовскую область.

Женщина забрала с собой только сына Илью. Двух дочек отец оставил у себя. Теперь он подал на развод и требует определить место жительства девочек с ним. А от неродного сына москвич официально отказывается.

По словам Анны, Максим однажды сломал ей руку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сам же Максим уверяет, что все 13 лет брака Анна пыталась отобрать у него квартиру. А еще заявляет, что жена сильно пила и даже пыталась его отравить:

- У меня есть таблетки от давления. Раньше упаковки хватало на месяц, а потом она стала уходить за неделю. Я думаю, что Анна подмешивала мне их в еду.

Правда, соседи Анны в один голос твердят, что ростовчанка никогда не была пьяницей, а ее дети всегда ходили чистыми и ухоженными.

«Мама злая. Она меня не любит»

Сейчас рядом с Максимом находится новая сожительница Марина. Отец считает, что тяжелобольная Алина может выжить только с ними. Москвич уверен: в ростовских больницах девочку лечить не смогут, нужна столичная клиника. Однако врачи с этим категорически не согласны.

- Заболевание развивается очень медленно, — объяснил врач-нефролог Данил Пыриков. — Девочке уже девять лет, у нее отличная сохранность почек. В Ростовской области есть все необходимые специалисты.

Но самое страшное в этой истории — слова самих детей. В эфире показали кадры, на которых маленькая Алина отрекается от родной матери.

- Мама злая. Она меня не любит, — говорит на видео девочка. — Она била нас со Светой. Угрожала меня убить. Я не хочу к ней, иначе умру там. Папа у меня хороший, он меня лечит. А Марина — моя настоящая мама. Аня, отстань от меня, ты мне не мать...

Рассказывает то, что выгодно отцу

Специалисты уверены, что эти жуткие слова девочке просто внушили.

- То же самое ребенок говорил и мне на приеме, — прокомментировала психолог Ирина Богачек. — Это классическая история. Девочка рассказывает то, что выгодно ее отцу.

Судебная экспертиза тоже подтвердила, что отец специально формирует у детей негативный образ матери. Мужчина старается выставить себя в лучшем свете, но его показания противоречат друг другу.

- Оставлять дочек с ним нельзя, — заключил психиатр Сергей Каротам. — У мужчины такое состояние, при котором он легко выходит из себя. Алина уже сейчас остро нуждается в помощи специалиста.

Спустя полгода переписок ростовчанка переехала к жениху. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты в студии пообещали взять ситуацию под свой контроль и помочь Анне с адвокатами. Окончательную точку в деле об определении места жительства девочек должен поставить суд.

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